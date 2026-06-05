Plazo fijo Banco Nación: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes

La simulación del Banco Nación a 30 días. Los montos exactos que debés depositar por home banking o sucursal para alcanzar esa ganancia.

Estrategia de ahorro: el canal digital del Banco Nación ofrece una tasa superior y requiere menos capital para obtener el mismo interés.

El Banco Nación mantiene actualizadas las tasas de interés para sus opciones de inversión en pesos. Quienes buscan obtener un rendimiento mensual de $200.000 mediante un plazo fijo deben conocer que el monto mínimo a colocar varía significativamente según el canal elegido, ya sea de forma presencial en las sucursales o mediante el home banking.

La brecha de rendimientos entre operar por ventanilla o de manera digital se transformó en un factor clave que los ahorristas deben tener en cuenta al momento de constituir un plazo fijo. A través del homebanking se puede obtener la misma ganancia mensual inmovilizando un capital menor.

El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock Con un plazo mínimo de 30 días, el Banco Nación permite simular las ganancias antes de inmovilizar los pesos. Foto: Shutterstock

Cuánto invertir si utilizás el canal electrónico Para los usuarios que prefieren la comodidad del home banking o la aplicación móvil, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en el 19,25%. Bajo esta modalidad, para alcanzar un interés mensual de $200.938,36 a un plazo obligatorio de 30 días, es necesario realizar una inversión inicial de $12.700.000, constituyendo la opción más eficiente del simulador.

Esta alternativa digital no solo optimiza el dinero del depositante al requerir menos capital de respaldo, sino que además cuenta con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 21,05%. La colocación se realiza de forma inmediata y los fondos resultantes se acreditan automáticamente en la cuenta del cliente una vez vencido el período de 30 días.