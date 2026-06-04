Plazo fijo: banco por banco, las tasas que ofrecen este jueves 4 de junio

Las tasas de plazo fijo continúan siendo una referencia para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros. Este jueves 4 de junio, los bancos mantienen rendimientos diferentes según la entidad, por lo que comparar las opciones disponibles puede marcar una diferencia en la ganancia final.

De acuerdo con la información informada al Banco Central, las tasas más elevadas para colocaciones a 30 días corresponden a Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, ambos con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 23,5 por ciento para clientes y no clientes.

También se destacan Banco CMF y Banco Meridian, que ofrecen una TNA de 23,25 por ciento, mientras que Banco Bica paga 23 por ciento y entidades como Banco del Sol y Reba ofrecen 22 por ciento.

Las colocaciones a plazo fijo siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas. Foto: Shutterstock

El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, el mejor rendimiento lo ofrece el Banco Provincia, con una tasa de 19,5 por ciento. Le siguen el Banco Nación , con 19 por ciento, y BBVA, con 18,75 por ciento.

Por su parte, Banco Macro paga 18 por ciento, ICBC y Banco Credicoop ofrecen 17,5 por ciento, mientras que Banco Ciudad se ubica en 17 por ciento. Más atrás aparecen Galicia, con 16,25 por ciento, Patagonia, con 16 por ciento, y Santander, con 15 por ciento.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Las diferencias entre bancos pueden parecer pequeñas, pero impactan directamente en la rentabilidad obtenida al vencimiento del plazo fijo. Por ese motivo, muchos ahorristas comparan las tasas disponibles antes de realizar una colocación.

Además, algunas entidades permiten constituir plazos fijos de manera online incluso para personas que no son clientes, una alternativa que amplía las opciones para quienes buscan obtener el mayor rendimiento posible sobre sus pesos.