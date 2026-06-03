Plazo fijo: cuánto gano si invierto mi aguinaldo a 30 días en junio

Tras el cobro del aguinaldo, muchos ahorristas miran al plazo fijo. Cuánto rinde una inversión a 30 días según las tasas actuales de los bancos.

Invertir el aguinaldo en un plazo fijo tradicional permite generar rendimientos directos de forma rápida y sin riesgos desde el banco.

El mes de junio llega con el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los ahorristas analizan si conviene volcar el medio aguinaldo a un plazo fijo tradicional. Esta herramienta de inversión se presenta como una opción sencilla, rápida y sin riesgos para defender los ingresos extras frente a la inflación actual.

El SAC es un derecho laboral que se liquida en dos cuotas, en los meses de junio y diciembre, representando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres. Para calcular su monto exacto en el sector formal, se toman en cuenta el salario básico, las horas extras y cualquier otro concepto remunerativo percibido en ese período.

El escenario actual de las tasas de interés A partir de las tasas informadas por los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el Régimen Informativo de Transparencia, las principales entidades financieras del país con mayor volumen de depósitos manejan un esquema liberado que promedia el 17,5% de Tasa Nominal Anual (TNA). Esto equivale a un rendimiento mensual estimado del 1,44%.

Dentro de este listado oficial, las opciones para los clientes oscilan entre un piso del 15% anual en algunas entidades privadas (Banco Santander) hasta un techo del 19,5% en la banca pública (Banco Provincia).

El cálculo: cuánto rinde el aguinaldo a 30 días Tomando como referencia la tasa promedio del mercado (17,5%), estos son los rendimientos netos según el dinero extra que se decida colocar a un mes de encaje bancario: