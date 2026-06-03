Plazo fijo: cuánto gano si invierto mi aguinaldo a 30 días en junio
Tras el cobro del aguinaldo, muchos ahorristas miran al plazo fijo. Cuánto rinde una inversión a 30 días según las tasas actuales de los bancos.
El mes de junio llega con el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los ahorristas analizan si conviene volcar el medio aguinaldo a un plazo fijo tradicional. Esta herramienta de inversión se presenta como una opción sencilla, rápida y sin riesgos para defender los ingresos extras frente a la inflación actual.
El SAC es un derecho laboral que se liquida en dos cuotas, en los meses de junio y diciembre, representando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres. Para calcular su monto exacto en el sector formal, se toman en cuenta el salario básico, las horas extras y cualquier otro concepto remunerativo percibido en ese período.
El escenario actual de las tasas de interés
A partir de las tasas informadas por los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el Régimen Informativo de Transparencia, las principales entidades financieras del país con mayor volumen de depósitos manejan un esquema liberado que promedia el 17,5% de Tasa Nominal Anual (TNA). Esto equivale a un rendimiento mensual estimado del 1,44%.
Dentro de este listado oficial, las opciones para los clientes oscilan entre un piso del 15% anual en algunas entidades privadas (Banco Santander) hasta un techo del 19,5% en la banca pública (Banco Provincia).
El cálculo: cuánto rinde el aguinaldo a 30 días
Tomando como referencia la tasa promedio del mercado (17,5%), estos son los rendimientos netos según el dinero extra que se decida colocar a un mes de encaje bancario:
Inversión de $300.000: al cabo de 30 días se genera un interés neto de $4.315,07, lo que permite retirar un total de $304.315,07 al vencimiento.
Inversión de $400.000: la ganancia neta al finalizar el mes de depósito es de $5.753,42, dejando un saldo final disponible de $405.753,42.
Inversión de $500.000: esta colocación en el banco genera un interés ganado de $7.191,78 tras los 30 días obligatorios.
Inversión de $600.000: para quienes decidan volcar un monto más elevado, el rendimiento asciende a $8.630,14, retirando un total de $608.630,14.
Inversión de $700.000: al finalizar el mes de depósito, la ganancia neta generada será de $10.068,49, lo que permite retirar un total de $710.068,49 al vencimiento.
Inversión de $800.000: esta colocación en el banco generará un interés ganado de $11.506,85 tras los 30 días obligatorios, dejando un saldo final disponible de $811.506,85.
La brecha entre bancos: ¿dónde conviene colocarlo?
Al estar desreguladas las tasas, la diferencia del banco elegido impacta directamente en el bolsillo. Por ejemplo, analizando los extremos del sistema financiero actual para una colocación de referencia de $500.000:
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Con la tasa más baja reportada (15%), el rendimiento mensual cae a $6.164,38.
Con la tasa más alta del ranking (19,5%), ese mismo capital rinde $8.013,70 a los 30 días.
Los analistas recuerdan que, si bien el plazo fijo ya no le gana holgadamente a la inflación, sigue funcionando como un mecanismo simple de ahorro digital para evitar el gasto corriente o impulsivo del dinero extra apenas se percibe en la cuenta sueldo.