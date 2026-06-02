Plazo fijo en Banco Nación: cuánto gano con $6.000.000 en 30 días

¿Es rentable el plazo fijo? Te mostramos la ganancia estimada para una inversión de $6.000.000 en Banco Nación.

El plazo fijo de Banco Nación ofrece una tasa del 19% para las inversiones realizadas por canales electrónicos.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan una inversión de bajo riesgo. Tras la reciente suba de tasas, Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% para depósitos constituidos por canales electrónicos.

Cuánto paga Banco Nación por una inversión de $6.000.000 De acuerdo con el simulador oficial de la entidad, una inversión de $6.000.000 a 30 días genera $93.698,63 en intereses. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo el ahorrista recibe un total de $6.093.698,63 entre capital e intereses.

En cambio, quienes constituyan el depósito de manera presencial en una sucursal obtendrán una rentabilidad menor. En ese caso, la tasa baja al 15,5% y la ganancia se reduce a $76.438,36, por lo que el monto final asciende a $6.076.438,36.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Una inversión de $6.000.000 puede generar más de $93.000 en intereses en apenas 30 días. Foto: Shutterstock

Cómo se ubica frente a otros bancos Con una TNA del 19%, Banco Nación volvió a posicionarse entre los bancos con mayor volumen de depósitos que mejor pagan por los depósitos a 30 días. Sin embargo, Banco Provincia ofrece actualmente una tasa del 19,5%, mientras que BBVA alcanza el 18,75% y Banco Macro el 18%.