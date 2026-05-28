Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto rinde $1.000.000 a 30 días

El Banco Nación actualizó su tasa de plazo fijo al 19% TNA, posicionándose como uno de los más rentables entre las grandes entidades bancarias.

El mercado de plazo fijo registró un movimiento que vale la pena tener en cuenta. Banco Nación subió su tasa nominal anual del 17,5% al 19%, convirtiéndose en el cambio más relevante entre los grandes bancos del sistema en los últimos días. Para quienes tienen ahorros depositados o están evaluando dónde colocar su dinero, el impacto es concreto.

Cuánto rinde $1.000.000 a 30 días en Banco Nación Con la nueva tasa del 19% TNA, un depósito de $1.000.000 a 30 días genera aproximadamente $15.616 de intereses, con un total final de $1.015.616. Con la tasa anterior del 17,5%, el rendimiento era de unos $14.384. La diferencia es de más de $1.200 en un solo mes, solo por el cambio de tasa.

El ranking actualizado de los grandes bancos Estos son los rendimientos vigentes para plazos fijos de $100.000 intransferibles a 30 días, según los datos reportados al BCRA:

Banco Provincia: 19,5% TNA

Banco Nación: 19% TNA

BBVA: 18,75% TNA

Galicia: 18,25% TNA

Macro: 18% TNA

Credicoop: 17,5% TNA

ICBC: 17,5% TNA

Banco Ciudad: 17% TNA

Banco Patagonia: 16% TNA

Santander: 15% TNA PLAZOS FIJOS Con la nueva tasa, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en Banco Nación genera más de $1.200 adicionales respecto al rendimiento anterior. Foto: Archivo

Qué tener en cuenta La suba de Banco Nación es el único movimiento registrado entre las principales entidades del sistema en este período. El resto de los bancos mantuvo sus tasas sin variación. Con este ajuste, Nación se posiciona como el segundo banco más conveniente entre los grandes, apenas por debajo de Banco Provincia.