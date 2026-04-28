Baja el plazo fijo: banco por banco, las tasas del martes 28 de abril

Las tasas de interés del plazo fijo continúan a la baja en abril, afectando a varios bancos importantes. El Banco Nación ajustó su TNA al 18,5%.

Las tasas del plazo fijo volvieron a bajar en varios bancos este 28 de abril.

Las tasas de interés del plazo fijo no encuentran piso en abril y este martes 28 volvieron a registrar movimientos a la baja en varias de las principales entidades financieras del país. Entre los cambios más significativos está el del Banco Nación, que recortó su Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% al 18,5%, marcando el rumbo que siguieron muchos bancos.

En el mismo sentido, otras entidades privadas aplicaron ajustes que, en algunos casos, superaron el punto porcentual. El Banco BBVA registró una de las caídas más fuertes, pasando de un 20,5% a un 18,75% actual. Por su parte, el Banco Macro redujo su oferta del 21,5% al 19%, mientras que el ICBC ajustó del 19,75% al 18,8% y el Banco Ciudad del 19% al 18%.

Ranking de tasas: ¿qué banco paga más hoy? Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%

Banco Macro S.A.: 19%

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): 18,8%

Banco BBVA Argentina S.A.: 18,75%

Banco de la Nación Argentina: 18,5%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18,25%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 18%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17,5%

Banco Santander Argentina S.A.: 15% El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Las entidades privadas también ajustaron sus rendimientos a la baja. Foto: Shutterstock

Plazo fijo para no clientes: las entidades que pagan más Entre los bancos que ofrecen colocaciones online para no clientes, también se consolidó la tendencia a la baja iniciada por las principales entidades del país. En este segmento, los recortes fueron notorios: el Banco Masventas redujo su tasa del 25% al 24%, mientras que el Banco del Sol aplicó una baja de dos puntos, pasando del 24% al 22%.

Otros ajustes destacados se dieron en el Banco del Chubut, que recortó su rendimiento del 22% al 20,5%, y en el Banco Hipotecario, cuya tasa descendió del 21,5% al 19%. A pesar de este contexto de caída, un grupo selecto de financieras y bancos digitales todavía resiste en el techo del mercado, ofreciendo hasta un 25% de TNA.