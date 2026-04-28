Bono para jubilados en mayo: quiénes acceden al refuerzo de Anses
Con aumento del 3,38% en mayo, jubilados de Anses esperan el bono: quiénes lo cobran y cuál será el monto final.
Tras conocerse el dato de inflación de marzo difundido por el Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo ajuste en los haberes de mayo. Se estima que las prestaciones recibirán una suba del 3,38 por ciento, a la que se sumaría la continuidad del bono de refuerzo para los sectores con ingresos mínimos.
Este incremento responde a la fórmula de actualización mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. De esta manera, el porcentaje de mayo se desprende directamente de la variación de precios registrada durante marzo, buscando que los haberes no pierdan terreno frente al costo de vida.
Proyección de haberes y bono de Anses para mayo
De confirmarse el cálculo por movilidad, el haber mínimo subiría a $393.174,10. A este valor se le añadiría el bono de $70.000, un refuerzo que el Gobierno viene otorgando mensualmente para sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios de menores ingresos. Bajo este esquema, el piso salarial para un jubilado alcanzaría los $463.174,10 en el quinto mes del año.
Cómo quedarían las pensiones en mayo
El ajuste del 3,38% también impactará en las diversas pensiones que gestiona el organismo:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber base se posicionaría en $314.539,27, llegando a los $384.539,27 si se incluye el bono extraordinario.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): el monto estimado pasaría a ser de $275.221,87, alcanzando un total de $345.221,87 con el refuerzo.
- Pensión para Madres de Siete Hijos: al estar equiparada a la mínima, el total a percibir sería de $463.174,10.
El alcance del refuerzo extraordinario
Es importante recordar que el bono de $70.000 funciona como un complemento variable. Aquellos jubilados que perciban un monto superior a la mínima, pero por debajo del tope de $463.174,10, cobrarán una suma proporcional hasta alcanzar dicho límite. En tanto, quienes superen ese umbral solo percibirán el aumento por movilidad correspondiente a su escala.