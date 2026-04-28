Bono para jubilados en mayo: quiénes acceden al refuerzo de Anses

Con aumento del 3,38% en mayo, jubilados de Anses esperan el bono: quiénes lo cobran y cuál será el monto final.

La Anses aplicará un ajuste del 3,38% en línea con la actual Ley de Movilidad. Foto: MDZ

Tras conocerse el dato de inflación de marzo difundido por el Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo ajuste en los haberes de mayo. Se estima que las prestaciones recibirán una suba del 3,38 por ciento, a la que se sumaría la continuidad del bono de refuerzo para los sectores con ingresos mínimos.

Este incremento responde a la fórmula de actualización mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. De esta manera, el porcentaje de mayo se desprende directamente de la variación de precios registrada durante marzo, buscando que los haberes no pierdan terreno frente al costo de vida.

Proyección de haberes y bono de Anses para mayo De confirmarse el cálculo por movilidad, el haber mínimo subiría a $393.174,10. A este valor se le añadiría el bono de $70.000, un refuerzo que el Gobierno viene otorgando mensualmente para sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios de menores ingresos. Bajo este esquema, el piso salarial para un jubilado alcanzaría los $463.174,10 en el quinto mes del año.

Jubilados-Redes Sociales - Interna 3 A través de Mi Anses, los beneficiarios podrán consultar la liquidación final con el aumento y el bono proporcional. Foto: Archivo

Cómo quedarían las pensiones en mayo El ajuste del 3,38% también impactará en las diversas pensiones que gestiona el organismo: