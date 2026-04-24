Plazo fijo: las tasas de interés del 24 de abril, banco por banco
El BCRA publica diariamente la tasa de interés de cada plazo fijo ofrecido por los bancos, en cumplimiento del Régimen de Transparencia del sistema financiero.
En las últimas semanas el debate entre los pequeños ahorristas es el mismo: cuál es la mejor opción para invertir en pesos. Esto ocurre porque el plazo fijo muestra una tendencia a la baja en las tasas y muchas ofrecen rendimientos que se ubican por debajo de la inflación comunicada por el Indec.
Actualmente, la ganancia mensual de los bancos tradicionales se ubica en la mayoría entre 1,5 % y 1,8 %, lo que se traduce en tasas anuales de entre 21,5 % y 15 %. Este rendimiento, aunque en apariencia puede parecer atractivo, resulta insuficiente frente al último dato de inflación, que se mantiene por encima de esos valores.
Tasas de bancos en abril y opciones bancarias
Las diferencias entre bancos responden directamente a la desregulación de las tasas mínimas de interés que decretó el Banco Central en 2024. Desde entonces, cada entidad financiera tiene la potestad de fijar sus propios porcentajes, lo que genera un escenario heterogéneo y obliga a los clientes a comparar cuidadosamente antes de decidir dónde invertir.
Tasas de cada banco en abril
- Banco de la Nación Argentina: 19 %
- Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: 18,25 %
- Banco BBVA Argentina S.A.: 20,5 %
- Banco Santander Argentina S.A.: 15 %
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5 %
- Banco Macro S.A.: 21,5 %
- ICBC Argentina S.A.U.: 19,75 %
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 19 %
Qué otros bancos pagan más en abril
Además de los bancos tradicionales, varias entidades más pequeñas ofrecen tasas superiores. Entre ellas:
- Banco VOII S.A.: 25 %
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 25 %
- REBA Compañía Financiera S.A.: 25 %
- Banco Masventas S.A.: hasta 25 %
- Banco Meridian S.A.: 24,75 %
- Banco del Sol S.A.: 24 %
- Bibank S.A.: 24 %
- Banco Bica S.A.: 24 %
- Banco CMF S.A.: 23,25 %
- Banco del Chubut S.A.: 22 %
- Banco Mariva S.A.: hasta 22 %
Estas entidades, aunque menos conocidas, superan ampliamente las tasas de los bancos tradicionales y ofrecen rendimientos mensuales cercanos o superiores al 2 % en plazos fijos de 30 días. Este diferencial hace que muchos pequeños ahorristas evalúen cambiar de banco para mejorar su rentabilidad o incluso diversificar sus inversiones en alternativas como billeteras virtuales o la compra de dólares. La tendencia refleja un mercado financiero más competitivo, donde comparar opciones y elegir con criterio se vuelve clave para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.