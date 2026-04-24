Plazo fijo: las tasas de interés del 24 de abril, banco por banco

El BCRA publica diariamente la tasa de interés de cada plazo fijo ofrecido por los bancos, en cumplimiento del Régimen de Transparencia del sistema financiero.

El plazo fijo sigue siendo la inversión más elegida, aunque sus tasas pierden frente a la inflación.

En las últimas semanas el debate entre los pequeños ahorristas es el mismo: cuál es la mejor opción para invertir en pesos. Esto ocurre porque el plazo fijo muestra una tendencia a la baja en las tasas y muchas ofrecen rendimientos que se ubican por debajo de la inflación comunicada por el Indec.

Actualmente, la ganancia mensual de los bancos tradicionales se ubica en la mayoría entre 1,5 % y 1,8 %, lo que se traduce en tasas anuales de entre 21,5 % y 15 %. Este rendimiento, aunque en apariencia puede parecer atractivo, resulta insuficiente frente al último dato de inflación, que se mantiene por encima de esos valores.

Tasas de bancos en abril y opciones bancarias Las diferencias entre bancos responden directamente a la desregulación de las tasas mínimas de interés que decretó el Banco Central en 2024. Desde entonces, cada entidad financiera tiene la potestad de fijar sus propios porcentajes, lo que genera un escenario heterogéneo y obliga a los clientes a comparar cuidadosamente antes de decidir dónde invertir.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Las tasas de los plazos fijos muestran una tendencia a la baja y en muchos casos quedan por debajo de la inflación. Foto: Shutterstock

Tasas de cada banco en abril Banco de la Nación Argentina: 19 %

Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: 18,25 %

Banco BBVA Argentina S.A.: 20,5 %

Banco Santander Argentina S.A.: 15 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5 %

Banco Macro S.A.: 21,5 %

ICBC Argentina S.A.U.: 19,75 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 19 % Qué otros bancos pagan más en abril Además de los bancos tradicionales, varias entidades más pequeñas ofrecen tasas superiores. Entre ellas: