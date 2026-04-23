Cambia el plazo fijo: qué banco paga más por invertir $1.000.000

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones de inversión más elegidas por su previsibilidad y simplicidad. A diferencia de otros instrumentos, permite saber de antemano cuánto se va a ganar al finalizar el plazo y se puede constituir de forma rápida desde el home banking, en pocos pasos.

Sin embargo, en las últimas semanas las tasas de interés mostraron una tendencia a la baja en los principales bancos, lo que redujo su atractivo frente a otras alternativas. Actualmente, en las entidades más grandes los rendimientos no superan el 21,5 por ciento, mientras que en bancos más pequeños las tasas más altas rondan el 25 por ciento.

Según los datos informados al BCRA, las tasas de plazo fijo a 30 días muestran diferencias claras entre los principales bancos del país. Actualmente, las entidades con mejor rendimiento dentro del grupo más grande son el Banco Provincia y el Banco Macro, ambos con una TNA del 21,5 por ciento.

Con un ejemplo concreto de $1.000.000 a 30 días, esto se traduce en una ganancia aproximada de $17.671, alcanzando un monto final cercano a $1.017.671 al vencimiento. En el resto de los bancos, los rendimientos son más bajos: BBVA ofrece un 20,5 por ciento, ICBC un 19,75 por ciento, mientras que Banco Nación y Banco Ciudad se ubican en el 19 por ciento . Más atrás aparecen Galicia con 18,25 por ciento y Santander, que presenta una de las tasas más bajas con 15 por ciento.

De esta manera, si bien el plazo fijo sigue siendo una alternativa conservadora, las diferencias entre bancos pueden impactar directamente en la rentabilidad final, por lo que comparar tasas antes de invertir resulta clave.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Comparar tasas puede marcar una gran diferencia en la ganancia final. Foto: Shutterstock

Otras tasas de interés: qué ofrecen los bancos más chicos

En el segmento de entidades más pequeñas, las tasas de plazo fijo muestran rendimientos más competitivos en comparación con los bancos tradicionales. Según los datos informados al BCRA, algunas entidades llegan hasta el 25 por ciento de TNA, como Banco Voii, Crédito Regional y Reba, posicionándose entre las opciones más atractivas del mercado.

Con un ejemplo de $1.000.000 a 30 días, una tasa del 25 por ciento permite obtener una ganancia cercana a $20.548, alcanzando un monto final de aproximadamente $1.020.548. Incluso otras entidades como Banco Meridian (24,75 por ciento), Banco Bica, Banco del Sol, Bibank y Banco Masventas (hasta 24 o 25 por ciento según el caso) también ofrecen rendimientos superiores a los bancos más grandes.

Más abajo en el ranking aparecen bancos con tasas intermedias, como Banco del Chubut (22 por ciento), Banco de Comercio, Banco de Formosa y Banco Mariva (alrededor del 21 por ciento), mientras que otras entidades como Comafi o Corrientes se ubican por debajo del 20 por ciento.