Cambia el plazo fijo: cuánto ganás con $4.000.000 en el Banco Nación

El plazo fijo en el Banco Nación vuelve a actualizar sus tasas y muestra cuánto se puede ganar al invertir $4.000.000 a 30 días según el canal elegido.

El plazo fijo se mantiene como la opción más elegida por los pequeños ahorristas, a pesar de la caída en los rendimientos mensuales. Foto: Shutterstock

El plazo fijo resiste como refugio para los ahorristas argentinos frente a la baja de tasas. Una de las opciones más consultadas es la del Banco Nación, que renovó sus esquemas de inversión con alternativas que varían su rentabilidad dependiendo de si se gestionan por canales digitales o de forma presencial.

Cuánto rinde una inversión de $4.000.000 a 30 días Tomando como referencia las pizarras vigentes del Banco Nación, una inversión de $4.000.000 a un mes genera rendimientos diferenciados según el canal que se utilice:

Presencial (en sucursal): con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18%, el interés generado es de aproximadamente $59.178,08. Así, el monto total al vencimiento asciende a $4.059.178,08.

Canales electrónicos (Online/BNA+): en este caso, la tasa asciende al 19%. Los intereses alcanzan los $62.465,76, elevando el monto final a cobrar a $4.062.465,76. La tendencia a la baja en abril Durante el último mes, los rendimientos bancarios han consolidado una marcada tendencia a la baja. El caso del Banco Nación es un reflejo claro de este fenómeno: mientras que a mediados de marzo la tasa para plazos fijos digitales se situaba en el 24%, hoy se ubica en el 19%. Esta retracción de cinco puntos porcentuales se alinea con la política monetaria actual y ha sido replicada por la mayoría de las entidades financieras del país.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock El rendimiento de los plazos fijos registró un marcado retroceso en el último mes. Foto: Shutterstock

Tasas de plazo fijo: rendimientos en los principales bancos A continuación, el detalle de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las entidades con mayor volumen de depósitos para colocaciones a 30 días: