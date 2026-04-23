Quini 6: más de 40 afortunados ganaron millones

El Quini 6 repartió millones en el Siempre Sale y el pozo acumulado para el próximo sorteo asciende a 5.500 millones de pesos.

El sorteo de este miércoles del Quini 6 dejó vacantes los pozos más importantes,

El Quini 6 realizó una nueva edición este miércoles 22 de abril de 2026 con un pozo astronómico en juego. Sin embargo, la suerte fue esquiva para los apostadores en las categorías más altas, ya que los principales premios quedaron vacantes. El gran alivio de la jornada llegó, como es habitual, de la mano del Siempre Sale, que repartió millones entre varios afortunados.

Resultados del Quini 6: edición del miércoles 22 de abril En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números ganadores fueron el 00, 10, 12, 20, 30 y 37. El pozo de $780.000.000 no encontró dueño, por lo que el premio volvió a acumularse.

En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron el 04, 11, 21, 26, 33 y 39. Al igual que en el primer sorteo, el pozo de $780.000.000 quedó vacante a la espera de un nuevo ganador.

La modalidad Revancha, que ponía en juego la cifra más impactante de la noche ($2.745.493.768,80), tampoco tuvo apostadores con seis aciertos. Los números que salieron fueron el 10, 12, 17, 27, 41 y 44.

Finalmente, en el Siempre Sale, los números fueron el 07, 13, 20, 23, 35 y 41. En esta oportunidad, 42 ganadores lograron acertar 5 números y cada uno de ellos se llevó un premio de $6.906.164,14, repartiendo así el pozo total de $290.058.894.