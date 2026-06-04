Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 3 de junio

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes. El próximo sorteo, previsto para el 7 de junio, pondrá en juego un total de $5.400 millones.

El Quini 6 volvió a dejar vacantes los premios más importantes y crece la expectativa para el domingo.

El último sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores con seis aciertos en las modalidades más importantes, por lo que los millonarios pozos continuarán acumulándose para el próximo domingo. La expectativa crece entre los apostadores, ya que habrá en juego un total de $5.400 millones.

Todos los resultados del sorteo edición 3379 En el Tradicional Primer Sorteo salieron los números 07, 08, 23, 26, 27 y 28. El pozo de $1.100 millones quedó vacante al no registrarse apostadores con seis aciertos.

Por su parte, en el Tradicional La Segunda los números sorteados fueron 14, 22, 24, 27, 28 y 42. Tampoco hubo ganadores y el premio de $1.100 millones quedó acumulado.

La modalidad Revancha puso en juego $972.712.508, con los números 07, 14, 23, 33, 40 y 42. Al igual que en los sorteos anteriores, no se registraron acertantes y el pozo quedó vacante.

Hubo ganadores en el Siempre Sale La única modalidad que entregó premios fue el Siempre Sale, donde se sortearon los números 06, 09, 14, 16, 25 y 43. En esta ocasión, 32 apostadores acertaron cinco números y cada uno se llevó un premio de $11.897.219,25, distribuyéndose así el pozo de $380.711.016.