La retención de ARCA que reducirá el premio del ganador del Quini 6

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica una retención del 31% sobre el 90% del premio a los ganadores de juegos de azar, como el Quini 6.

ARCA aplica una retención impositiva sobre los premios de juegos de azar alcanzados por la Ley N.º 20.630.

El Quini 6 del domingo 7 de junio dejó un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador de Corrientes acertó los seis números de la modalidad La Segunda y obtuvo un premio de $1.417 millones. Sin embargo, no podrá quedarse con la totalidad del pozo debido a la retención impositiva que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los juegos de azar.

El premio que salió en Corrientes La boleta ganadora tuvo los números 03, 06, 08, 20, 21 y 29, combinación que le permitió al apostador convertirse en el único ganador de La Segunda. Gracias a esos seis aciertos, se llevó uno de los premios más importantes entregados por el Quini 6 en lo que va de 2026.

Qué impuesto cobra ARCA Los premios de loterías y juegos de azar están alcanzados por la Ley N.º 20.630, que establece un gravamen específico para este tipo de ganancias. En la práctica, ARCA retiene el 31 por ciento sobre el 90 por ciento del premio, descuento que se aplica antes de que el ganador reciba el dinero.

Cuánto dinero cobrará finalmente Sobre los $1.417 millones obtenidos, la retención estimada ronda los $395 millones. De esta manera, el ganador terminará percibiendo cerca de $1.022 millones, una cifra que igualmente lo ubica entre los grandes ganadores del año.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos. Foto: Archivo MDZ La combinación 03, 06, 08, 20, 21 y 29 convirtió a un correntino en el único ganador de La Segunda. Foto: Archivo