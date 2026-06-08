La retención de ARCA que reducirá el premio del ganador del Quini 6
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica una retención del 31% sobre el 90% del premio a los ganadores de juegos de azar, como el Quini 6.
El Quini 6 del domingo 7 de junio dejó un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador de Corrientes acertó los seis números de la modalidad La Segunda y obtuvo un premio de $1.417 millones. Sin embargo, no podrá quedarse con la totalidad del pozo debido a la retención impositiva que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los juegos de azar.
El premio que salió en Corrientes
La boleta ganadora tuvo los números 03, 06, 08, 20, 21 y 29, combinación que le permitió al apostador convertirse en el único ganador de La Segunda. Gracias a esos seis aciertos, se llevó uno de los premios más importantes entregados por el Quini 6 en lo que va de 2026.
Qué impuesto cobra ARCA
Los premios de loterías y juegos de azar están alcanzados por la Ley N.º 20.630, que establece un gravamen específico para este tipo de ganancias. En la práctica, ARCA retiene el 31 por ciento sobre el 90 por ciento del premio, descuento que se aplica antes de que el ganador reciba el dinero.
Cuánto dinero cobrará finalmente
Sobre los $1.417 millones obtenidos, la retención estimada ronda los $395 millones. De esta manera, el ganador terminará percibiendo cerca de $1.022 millones, una cifra que igualmente lo ubica entre los grandes ganadores del año.
Cuándo es el próximo sorteo
Tras el sorteo del domingo 7 de junio, la organización confirmó que la próxima edición del Quini 6 se realizará el miércoles 10 de junio. Para esa fecha, el pozo estimado alcanzará los $5.600 millones, una suma que volverá a despertar el interés de miles de apostadores en todo el país.