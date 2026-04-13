Se mueve el plazo fijo: banco por banco, las tasas de este lunes 13 de abril

El plazo fijo muestra diferencias significativas entre bancos este 13 de abril con tasas que van del 18% al 27,25% anual. Cuánto se gana con $500.000 a 30 días.

El plazo fijo continúa en movimiento y las tasas en pesos volvieron a mostrar diferencias significativas entre bancos este lunes 13 de abril. Los rendimientos para colocaciones a 30 días van desde el 18% hasta más del 27% nominal anual, una brecha que puede traducirse en miles de pesos de diferencia para el ahorrista que elige bien dónde depositar.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo Entre las entidades con mayor volumen de depósitos las tasas se mantienen en niveles moderados. Banco Nación ofrece el 19% de TNA, Santander el 18% y Galicia el 18,25%. Más arriba aparecen BBVA con el 20,5%, Credicoop e ICBC con el 21% y Banco Ciudad con el 20%. Banco Provincia se ubica en el 23% y Banco Macro lidera entre los grandes con el 24%.

Por fuera de los grandes bancos aparecen opciones más competitivas. Banco Bica y Banco de Córdoba ofrecen el 25% y 25,5% respectivamente, mientras que Banco Chubut y CMF se ubican en el 24%. Entre las tasas más elevadas del sistema se destacan Banco Meridian y Crédito Regional con el 27,25%, seguidos por Banco VOII con el 27% y REBA con el 26%.

El plazo fijo es una de las opciones más seguras para invertir dinero Foto: Shutterstock Banco Meridian y Crédito Regional lideran el mercado con una TNA del 27,25% para depósitos a 30 días. Foto: Archivo Cuánto se gana con $500.000 a 30 días Con un plazo fijo de $500.000 a 30 días las diferencias entre bancos son concretas y visibles. Con la tasa del Banco Nación del 19% se obtienen aproximadamente $7.900 de intereses en el mes. Con BBVA al 20,5% o Banco Provincia al 23% la ganancia sube a un rango de entre $8.500 y $9.600.

En los bancos con tasas más altas el rendimiento mejora de forma notable. Con el 27,25% que ofrecen Meridian y Crédito Regional, la ganancia sobre $500.000 a 30 días supera los $11.300. La diferencia entre el banco que más paga y el que menos paga entre los grandes es de más de $3.400 en un solo mes sobre la misma inversión.