Se mueven las tasas: cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 en Banco Nación

La rentabilidad del plazo fijo en el Banco Nación varía según la modalidad y refleja la baja de tasas que impacta en los ahorristas en abril.

Las tasas de plazo fijo continúan en baja durante abril y entidades clave como el Banco Nación reflejan una caída marcada en los últimos días. En poco tiempo, la entidad redujo su tasa del 22 al 19 por ciento, mientras que otros bancos siguieron la misma tendencia: Santander pasó del 20 al 18 por ciento y BBVA del 22 al 20,5 por ciento, entre otros que ajustaron sus rendimientos a la baja.

Desde 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la obligatoriedad de establecer una tasa mínima para los plazos fijos en pesos. A partir de ese cambio, las entidades pueden definir libremente el interés que ofrecen a sus clientes, en un esquema que busca fomentar la competencia entre bancos.

Cuánto ofrece el Banco Nación y cuánto se gana con $1.000.000 en abril El Banco Nación ofrece actualmente una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18,50 por ciento para plazos fijos realizados en sucursal y del 19 por ciento para aquellos constituidos de manera electrónica, a 30 días. Esta diferencia impacta directamente en el rendimiento final que obtienen los ahorristas, dependiendo el método que elijan.

Con un capital de $1.000.000, la ganancia en 30 días sería de $15.205,48 en sucursal, alcanzando un total de $1.015.205,48. En tanto, si se realiza de forma electrónica, los intereses ascienden a $15.616,44, con un monto final de $1.015.616,44, mostrando una leve mejora en el rendimiento digital.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Las tasas de plazo fijo siguen bajando en los principales bancos. Foto: Shutterstock La tasas de interés en otros bancos Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas se mueven en niveles más bajos: además del Banco Nación que ofrece 19 por ciento, el Banco Santander 18 por ciento, Galicia 19,5 por ciento y BBVA 20,5 por ciento. Sin embargo, otros bancos muestran tasas más elevadas, como el Banco Macro con 24 por ciento o el Banco Provincia con 23 por ciento.