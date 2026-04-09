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Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este 9 de abril

El plazo fijo vuelve a perder terreno tras una nueva baja en las tasas de interés que ofrecen los bancos para depósitos a 30 días.

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Las tasas de interés del plazo fijo registraron una nueva baja este 9 de abril. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés del plazo fijo registraron una nueva baja este 9 de abril. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a bajar este 9 de abril, siguiendo la tendencia de las últimas semanas. El Banco Central informó que los principales bancos ajustaron sus rendimientos para plazo fijo de depósitos a 30 días.

La reducción impacta directamente en los pequeños ahorristas que utilizan este método como herramienta de ahorro, reabriendo el debate sobre su conveniencia frente a otras alternativas de inversión.

Entre las entidades que aplicaron cambios se destacan el Banco Nación, que recortó su tasa del 22% al 21%; Santander, que pasó del 20% al 18%; y Galicia, que la redujo del 20% al 19,5%.

Este movimiento se enmarca en un contexto general de tasas en descenso, lo que obliga a los ahorristas a comparar banco por banco para identificar la opción más competitiva.

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay
Los bancos ajustaron a la baja las tasas para colocaciones en pesos.Foto: Pixabay

Los bancos ajustaron a la baja las tasas para colocaciones en pesos.Foto: Pixabay

Cuánto paga cada banco hoy

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas nominales anuales (TNA) quedaron de la siguiente manera:

  • Banco de la Nación Argentina: 21%
  • Banco Santander Argentina: 18%
  • Banco Galicia: 19,5%
  • Banco Provincia de Buenos Aires: 23%
  • BBVA Argentina: 22%
  • Banco Macro: 24%
  • Banco Credicoop: 21%
  • ICBC Argentina: 22,5%
  • Banco Ciudad: 20%

Dónde están las mejores tasas de interés

Por fuera de los bancos tradicionales, aparecen entidades que pagan más por los depósitos a 30 días, especialmente para no clientes. Entre las tasas más altas se destacan:

  • Banco VOII: 27,5%
  • Banco Meridian: hasta 27,75%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 27,75%
  • Banco Bica: 27%
  • Banco CMF: 26,5%

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