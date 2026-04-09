Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este 9 de abril
El plazo fijo vuelve a perder terreno tras una nueva baja en las tasas de interés que ofrecen los bancos para depósitos a 30 días.
Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a bajar este 9 de abril, siguiendo la tendencia de las últimas semanas. El Banco Central informó que los principales bancos ajustaron sus rendimientos para plazo fijo de depósitos a 30 días.
La reducción impacta directamente en los pequeños ahorristas que utilizan este método como herramienta de ahorro, reabriendo el debate sobre su conveniencia frente a otras alternativas de inversión.
Entre las entidades que aplicaron cambios se destacan el Banco Nación, que recortó su tasa del 22% al 21%; Santander, que pasó del 20% al 18%; y Galicia, que la redujo del 20% al 19,5%.
Este movimiento se enmarca en un contexto general de tasas en descenso, lo que obliga a los ahorristas a comparar banco por banco para identificar la opción más competitiva.
Cuánto paga cada banco hoy
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas nominales anuales (TNA) quedaron de la siguiente manera:
- Banco de la Nación Argentina: 21%
- Banco Santander Argentina: 18%
- Banco Galicia: 19,5%
- Banco Provincia de Buenos Aires: 23%
- BBVA Argentina: 22%
- Banco Macro: 24%
- Banco Credicoop: 21%
- ICBC Argentina: 22,5%
- Banco Ciudad: 20%
Dónde están las mejores tasas de interés
Por fuera de los bancos tradicionales, aparecen entidades que pagan más por los depósitos a 30 días, especialmente para no clientes. Entre las tasas más altas se destacan:
- Banco VOII: 27,5%
- Banco Meridian: hasta 27,75%
- Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 27,75%
- Banco Bica: 27%
- Banco CMF: 26,5%