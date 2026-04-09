Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este 9 de abril

El plazo fijo vuelve a perder terreno tras una nueva baja en las tasas de interés que ofrecen los bancos para depósitos a 30 días.

Las tasas de interés del plazo fijo registraron una nueva baja este 9 de abril. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a bajar este 9 de abril, siguiendo la tendencia de las últimas semanas. El Banco Central informó que los principales bancos ajustaron sus rendimientos para plazo fijo de depósitos a 30 días.

La reducción impacta directamente en los pequeños ahorristas que utilizan este método como herramienta de ahorro, reabriendo el debate sobre su conveniencia frente a otras alternativas de inversión.

Entre las entidades que aplicaron cambios se destacan el Banco Nación, que recortó su tasa del 22% al 21%; Santander, que pasó del 20% al 18%; y Galicia, que la redujo del 20% al 19,5%.

Este movimiento se enmarca en un contexto general de tasas en descenso, lo que obliga a los ahorristas a comparar banco por banco para identificar la opción más competitiva.

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay Los bancos ajustaron a la baja las tasas para colocaciones en pesos.Foto: Pixabay Cuánto paga cada banco hoy Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas nominales anuales (TNA) quedaron de la siguiente manera: