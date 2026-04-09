Anses: quiénes pueden acceder a los Vouchers Educativos y hasta cuándo hay tiempo

Anses abrió la inscripción a los Vouchers Educativos 2026, una ayuda destinada a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.

Entre las novedades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se destaca la puesta en marcha del Programa de Vouchers Educativos. La inscripción estará abierta durante todo abril y finalizará el día 30. Se trata de una ayuda destinada a acompañar la educación de niños y jóvenes.

El Gobierno oficializó la medida a través de la Resolución 205/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan los requisitos para acceder al beneficio. Entre ellos figuran tener hasta 18 años y asistir a instituciones educativas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. Además, el grupo familiar no debe superar siete salarios mínimos, que en abril equivalen a unos $2.504.600.

El Programa Vouchers Educativos está diseñado como una prestación temporaria y busca brindar apoyo económico a sectores de menores ingresos cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario.

Qué tener en cuenta al momento de la inscripción La convocatoria, abierta hasta el 30 de abril, requiere completar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la institución educativa a la que asisten. Para iniciar el trámite se debe contar con:

Número de DNI y CUIL de los menores a cargo

Nombre y dirección de la institución educativa

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Cuenta activa en Mi Argentina La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial utilizando la cuenta de Mi Argentina. Una vez finalizado el período de inscripción, se evaluará la condición de alumno regular, la situación socioeconómica del grupo familiar y la regularidad en el pago de las cuotas escolares.