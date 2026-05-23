Anses fijó los nuevos montos de junio: el total que cobra AUH por hijo y Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden calcular los montos aproximados que percibirán en junio. Tras aplicarse el aumento del 2,58% por movilidad en base a la inflación, el esquema de cobro se unificará con los valores vigentes de la Prestación Alimentar, que ya quedaron firmes tras la última medida de Anses.

Para el próximo mes, el valor bruto de la AUH se ajustará a las nuevas escalas, pero los beneficiarios deben contemplar la retención mensual que aplica el organismo previsional. Como establece la normativa, Anses retiene el 20% del haber de forma preventiva, un monto acumulado que recién se libera una vez que el titular presenta la Libreta AUH.

De esta manera, el dinero neto que se depositará en las cuentas bancarias por cada hijo será de $115.945,60. A esta suma se le adicionarán los fondos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, que se mantiene en $72.250 para las familias con un solo menor a cargo, $113.299 para quienes tengan dos hijos y un tope de $149.425 para los hogares con tres o más integrantes dentro del programa.

Se trata del Plan 1000 días y Tarjeta Alimentar. Foto: Freepik Los montos de la Tarjeta Alimentar van desde los $72.250 según la cantidad de hijos. Foto: Freepik

Las escalas definitivas de Anses: cuánto se cobra en total según el grupo familiar A partir del cruce de ambos beneficios, los hogares con un solo hijo percibirán un ingreso unificado en el cajero de $188.195,60. En el caso de las familias que tengan dos menores a cargo, el haber mensual de la AUH retenido se elevará a $231.891,20, lo que al sumarse el complemento alimentario dejará un cobro total neto de $345.190,20.