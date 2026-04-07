Anses confirmó los montos de las asignaciones familiares para abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) está por comenzar un nuevo cronograma de pagos que incluye a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. El mismo contempla un aumento del 2,9 por ciento de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente.

La Resolución 79/2026 dispuso un ajuste que impacta tanto en los valores de las prestaciones como en los límites de ingresos del grupo familiar, siguiendo la actualización mensual basada en la inflación medida por el Indec.

Según lo establecido por el organismo previsional, el incremento del 2,9 por ciento se aplica sobre los montos vigentes hasta marzo. Además, se definió que si tras la actualización los valores presentan decimales, se redondean al número entero siguiente.

Otro punto clave de esta Resolución es que si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso de $2.801.551, el hogar queda automáticamente excluido del cobro de asignaciones, incluso si el ingreso total no supera el límite general.

En abril , las familias beneficiarias de Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $136.666 por hijo, aunque Anses retiene el 20 por ciento mensual hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el pago directo que será de $109.332,80, mientras el resto se acumula y se liquida una vez presentado el documento.

Además las asignaciones familiares también recibieron aumento. En el caso de hijos con discapacidad, los montos varían según el ingreso del grupo familiar: hasta $1.028.268, el beneficio es de $222.510,62; entre $1.028.268,01 y $1.508.055, asciende a $157.411,28; y desde $1.508.055,01, el valor es de $99.346,86.

Para prenatal y maternidad, las escalas van desde $68.340,01 en el tramo más bajo hasta $14.385,42 en el más alto. También se actualizaron las asignaciones de pago único: nacimiento ($79.659,01), adopción ($476.267,51), matrimonio ($119.274,48) y cónyuge ($16.580,28).

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, no habrá modificaciones en abril y se mantienen los valores vigentes desde mayo de 2024: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos y $108.062 para tres o más hijos. Este ingreso se acredita de manera automática junto con la AUH y está destinado a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo o pensiones no contributivas con hijos a cargo.