Se mueve el plazo fijo: cuánto se gana con $2.700.000 en 30 días
Las tasas de interés del plazo fijo varían según el banco y pueden marcar una diferencia clave en la ganancia mensual.
El plazo fijo es uno de los instrumentos más utilizados por los pequeños ahorristas por su bajo nivel de riesgo y su funcionamiento simple. Consiste en inmovilizar una suma de dinero por tiempo determinado, a cambio de una tasa de interés previamente establecida, lo que permite conocer de antemano cuánto vamos a ganar. Algo seguro para quienes buscan alternativas más conservadoras.
Sin embargo, en el contexto actual, las tasas de interés de los plazos fijos se ubican en niveles más bajos en comparación con meses anteriores. Hoy, los rendimientos ofrecidos por los bancos oscilan aproximadamente entre el 20% y el 28% anual, dependiendo de la entidad y del perfil del cliente.
Qué banco paga más hoy
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican en niveles más bajos:
- Banco de la Nación Argentina: 22%
- Banco Santander Argentina: 20%
- Banco Galicia: 20%
- Banco Provincia: 23%
- BBVA Argentina: 22%
- Banco Macro: 24%
Sin embargo, otras entidades y financieras ofrecen mejores rendimientos, especialmente para no clientes:
- Banco CMF: 27,5%
- Banco VOII: 27,5%
- Banco Meridian: hasta 27,75%
- Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 28%
- Reba Compañía Financiera: 27%
Cuánto se gana en estos bancos
Si se toma como referencia una inversión de $2.700.000 a 30 días, la diferencia entre bancos se vuelve clara según la tasa ofrecida. En una entidad con una TNA del 20%, el rendimiento ronda los $44.000, dejando un monto final cercano a $2.744.000.
En un banco con una tasa intermedia del 25%, la ganancia sube a aproximadamente $55.479, con un total de $2.755.479. En cambio, en las entidades que ofrecen las tasas más altas del mercado, cercanas al 27,5% o 28%, los intereses pueden ubicarse entre $60.900 y $62.000, alcanzando un monto final cercano a los $2.760.000. Esto demuestra que elegir bien el banco puede generar una diferencia concreta en apenas 30 días.