Plazo fijo hoy: qué banco paga más este lunes 6 de abril

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas para los ahorristas argentinos. Principalmente por la seguridad que ofrece. A diferencia de otros métodos de ahorro, el plazo fijo permite saber de antemano cuánto se va a ganar al finalizar, lo que lo convierte en una opción ideal para perfiles conservadores.

En un contexto donde las tasas se ajustan a la baja, muchos ahorristas prefieren comparar y elegir los bancos que ofrecen mayores rendimientos. Mirar las tasas puede ser clave para tomar una buena decisión.

Según las tasas informadas al Banco Central de la República Argentina, actualmente las mejores corresponden a bancos más chicos o entidades financieras digitales, que suelen ofrecer tasas más altas para captar clientes. Las entidades con mejores rendimientos son:

En cambio, los bancos tradicionales mantienen tasas más bajas aunque muchos usuarios los prefieren debido a que priorizan la confianza o ya operan dentro de estas entidades:

La diferencia entre bancos se explica, en gran parte, por la estrategia de cada entidad. Mientras los bancos grandes tienen mayor volumen de depósitos y no necesitan ofrecer tasas tan altas, los más chicos buscan atraer ahorristas con mejores rendimientos.

¿Conviene el plazo fijo?

En el contexto actual, el plazo fijo tradicional sigue siendo una opción elegida por su simplicidad y seguridad, pero con tasas que en muchos casos quedan por debajo de la inflación. Esto hace que, si bien permite obtener una ganancia previsible, en términos reales el rendimiento puede ser limitado.

En este escenario, comenzó a ganar protagonismo el plazo fijo UVA, impulsado por bancos como Banco Nación. A diferencia del tradicional, este instrumento ajusta el capital por inflación, lo que permite mantener el poder adquisitivo, aunque tiene como contra que exige plazos mínimos más largos (desde 90 días). Por eso, la elección entre uno u otro depende del perfil del ahorrista: el tradicional ofrece disponibilidad a corto plazo, mientras que el UVA apunta a quienes buscan ganarle a la inflación en el mediano plazo.