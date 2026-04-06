Quini 6: todos los resultados del sorteo del domingo

El Quini 6 no tuvo ganadores en las principales modalidades y el pozo sigue creciendo para el próximo sorteo.

El Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo y volvió a dejar vacantes los premios más importantes. En este sorteo, los principales pozos millonarios no tuvieron ganadores, por lo que el monto acumulado crece de cara al próximo juego que se realizará el miércoles 8 de abril.

Resultados del Quini 6: edición 3362 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números ganadores fueron el 20, 22, 27, 29, 34 y 43 con un pozo de $1.662.602.136,30. No hubo apostadores que acertaran los seis números y el premio quedó vacante.

En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron el 19, 20, 30, 32, 39 y 41, también con un pozo de $1.662.602.136,30. Al igual que en la modalidad anterior, no se registraron ganadores.

La modalidad Revancha puso en juego $789.176.682 con los números 06, 13, 17, 29, 33 y 36, pero nuevamente el premio principal quedó vacante.

Por su parte, en el Siempre Sale, los números fueron el 06, 07, 08, 12, 35 y 41. En esta ocasión, hubo 20 apostadores que acertaron cinco números y cada uno se llevó $16.665.085,8. Los ganadores se reparten en distintas provincias del país, una característica habitual de esta modalidad que garantiza premios incluso cuando no hay seis aciertos.