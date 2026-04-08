Plazo fijo UVA: la opción del Banco Nación que ajusta por inflación

El plazo fijo UVA se presenta como una alternativa al plazo fijo tradicional, con rendimientos que se ajustan por inflación y pagos de intereses periódicos.

En medio de la caída de las tasas de interés del plazo fijo tradicional, el Banco Nación ofrece una alternativa que busca ganarle a la inflación. Se trata del plazo fijo UVA con pago de intereses subperiódicos, una herramienta que combina actualización por precios y rendimientos periódicos.

A diferencia del plazo fijo común, este instrumento ajusta el capital según la inflación y, además, paga intereses mensuales, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros.

Cómo funciona este plazo fijo UVA El plazo fijo UVA del Banco Nación está diseñado para proteger el dinero frente al aumento de precios. Su funcionamiento es simple: el capital depositado se actualiza según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un índice que sigue de cerca la inflación.

El plazo mínimo para constituirlo es de 90 días y el máximo de 1.095 días (tres años). El monto mínimo de inversión es de $1.500, lo que lo vuelve accesible incluso para pequeños ahorristas. Durante ese período, el dinero queda inmovilizado y no puede retirarse antes del vencimiento.

Además, cada 30 días el banco paga intereses a una tasa nominal anual del 4,5%, calculados sobre el capital que ya fue ajustado por UVA. Esto significa que el rendimiento acompaña la inflación y suma un ingreso adicional.