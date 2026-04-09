ARCA: qué deben hacer los monotributistas antes del 20 de abril

ARCA confirmó el vencimiento del monotributo y el 20 de abril se convierte en una fecha clave para cumplir con el pago mensual.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya definió el calendario de vencimientos y confirmó que el 20 de abril será una fecha clave para los monotributistas. Ese día vence el pago mensual del régimen simplificado, una obligación que alcanza a todas las categorías y que, en caso de no cumplirse, genera intereses.

El monotributo debe abonarse todos los meses hasta el día 20. Si la fecha coincide con un feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil. La cuota incluye tres componentes: el impositivo, el aporte a la obra social y el aporte jubilatorio, por lo que su pago es fundamental para mantener la cobertura y los aportes previsionales al día.

Cómo pagar el monotributo ARCA establece que el pago debe realizarse exclusivamente por medios electrónicos para la mayoría de los contribuyentes. Entre las opciones disponibles se encuentran la app ARCA Móvil, el servicio Mi Monotributo o la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde la web oficial con clave fiscal.

Ese VEP puede abonarse luego a través del homebanking, billeteras virtuales con código QR o cajeros automáticos de las redes habilitadas. También existe la posibilidad de adherirse al débito automático para evitar olvidos y cumplir con el pago en tiempo y forma cada mes.