Monotributistas: estas son las categorías de ARCA que pagan más de $100.000 en abril
ARCA aplicó un aumento del 14,29% en el monotributo y varias categorías superan los $100.000 mensuales.
En abril de 2026, el esquema del monotributo vuelve a estar en el centro de la discusión por el fuerte impacto de las actualizaciones en las cuotas mensuales. Con el último aumento aplicado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), varias categorías ya superan los $100.000 de pago.
Este incremento responde a los ajustes periódicos del régimen simplificado, que se actualiza en función de la evolución de distintas variables económicas. En la última revisión, el aumento fue del 14,29%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor, lo que refleja cómo la inflación repercute directamente en las obligaciones de los contribuyentes.
Abril: qué categorías del monotributo superan los $100.000
La categoría F marca el punto de partida en este nuevo escenario. Para quienes brindan servicios, la cuota mensual alcanza los $129.045,32, mientras que en el caso de venta de bienes se ubica en $111.198,27. A partir de allí, los valores escalan de forma considerable en las categorías más altas.
En la categoría G, los monotributistas que prestan servicios pagan $197.108,23, mientras que los que comercializan bienes abonan $135.918,34. En la categoría H, el salto es aún más marcado: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes. En tanto, la categoría I llega a $824.802,26 en servicios y $406.512,05 en bienes.
Las escalas más altas del régimen muestran cifras todavía más elevadas. En la categoría J, los montos ascienden a $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes, mientras que la categoría K alcanza los $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en bienes.
Qué incluye la cuota del monotributo
La cuota mensual del monotributo está compuesta por tres elementos principales. En primer lugar, el componente impositivo, que varía según la categoría en la que se inscriba el contribuyente y el tipo de actividad que realice, ya sea prestación de servicios o venta de bienes.
A esto se suma el aporte previsional, destinado a la seguridad social, que permite al trabajador acceder a una futura jubilación. Finalmente, se incorpora el pago a la obra social, que garantiza cobertura médica tanto para el titular como para su grupo familiar, con la posibilidad de realizar aportes adicionales si se busca ampliar la prestación.