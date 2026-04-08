Monotributistas: estas son las categorías de ARCA que pagan más de $100.000 en abril

ARCA aplicó un aumento del 14,29% en el monotributo y varias categorías superan los $100.000 mensuales.

En abril de 2026, el esquema del monotributo vuelve a estar en el centro de la discusión por el fuerte impacto de las actualizaciones en las cuotas mensuales. Con el último aumento aplicado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), varias categorías ya superan los $100.000 de pago.

Este incremento responde a los ajustes periódicos del régimen simplificado, que se actualiza en función de la evolución de distintas variables económicas. En la última revisión, el aumento fue del 14,29%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor, lo que refleja cómo la inflación repercute directamente en las obligaciones de los contribuyentes.

Abril: qué categorías del monotributo superan los $100.000 La categoría F marca el punto de partida en este nuevo escenario. Para quienes brindan servicios, la cuota mensual alcanza los $129.045,32, mientras que en el caso de venta de bienes se ubica en $111.198,27. A partir de allí, los valores escalan de forma considerable en las categorías más altas.

En la categoría G, los monotributistas que prestan servicios pagan $197.108,23, mientras que los que comercializan bienes abonan $135.918,34. En la categoría H, el salto es aún más marcado: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes. En tanto, la categoría I llega a $824.802,26 en servicios y $406.512,05 en bienes.

Las escalas más altas del régimen muestran cifras todavía más elevadas. En la categoría J, los montos ascienden a $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes, mientras que la categoría K alcanza los $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en bienes.