Se sumaron obras sociales al monotributo de ARCA: el listado completo de las 44 habilitadas

ARCA actualizó el padrón de las obras sociales habilitadas en el monotributo: el listado completo de las entidades.

El aporte a la obra social está incluido en la cuota mensual del monotributo de ARCA. Foto: Walter Moreno/MDZ

La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas de ARCA y sumó tres nuevas entidades al listado. Las incorporaciones son la Obra Social de Serenos de Buques, la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf y la Obra Social de Vareadores, que no figuraban en versiones anteriores del padrón.

Cómo funciona la obra social en el monotributo El monotributo contempla el pago de aportes a una obra social dentro de la cuota mensual, sin costo adicional. El monotributista puede elegir la entidad que mejor se adapte a sus necesidades entre las 44 habilitadas por la Superintendencia. Una vez obtenida el alta en el monotributo, hay que gestionar la afiliación directamente ante la obra social elegida presentando el último comprobante de pago con su fotocopia, DNI original y fotocopia, el Formulario 184/F y el F.152, ambos disponibles en la sección Constancias del portal de monotributo.