Se sumaron obras sociales al monotributo de ARCA: el listado completo de las 44 habilitadas
ARCA actualizó el padrón de las obras sociales habilitadas en el monotributo: el listado completo de las entidades.
La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas de ARCA y sumó tres nuevas entidades al listado. Las incorporaciones son la Obra Social de Serenos de Buques, la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf y la Obra Social de Vareadores, que no figuraban en versiones anteriores del padrón.
Cómo funciona la obra social en el monotributo
El monotributo contempla el pago de aportes a una obra social dentro de la cuota mensual, sin costo adicional. El monotributista puede elegir la entidad que mejor se adapte a sus necesidades entre las 44 habilitadas por la Superintendencia. Una vez obtenida el alta en el monotributo, hay que gestionar la afiliación directamente ante la obra social elegida presentando el último comprobante de pago con su fotocopia, DNI original y fotocopia, el Formulario 184/F y el F.152, ambos disponibles en la sección Constancias del portal de monotributo.
El listado completo de las 44 obras sociales habilitadas
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de la Prevención y la Salud
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Serenos de Buques (nueva incorporación)
- Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (nueva incorporación)
- Obra Social de Vareadores (nueva incorporación)
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social ASSPE
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- MET Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.
Cómo cambiar de obra social
Los monotributistas que ya tengan una obra social y quieran cambiarse, deben tener en cuenta algunos requisitos como permanecer al menos un año afiliados a la nueva obra social antes de volver a hacer otro cambio. El mismo se puede realizar de forma presencial en la sede de la nueva entidad o por internet con clave fiscal nivel 3 y el servicio Mi SSSalud habilitado.