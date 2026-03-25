Plazo fijo UVA vs. tradicional: cuál conviene más y cuánto rinde $1.000.000 en marzo 2026

En un escenario de tasas de interés bajas, el plazo fijo UVA vuelve a tomar protagonismo entre los ahorristas.

El mes de marzo mostró una tendencia a la baja en las tasas de interés de los bancos que ofrecen plazo fijo tradicional. Esto llevó a que los pequeños ahorristas comiencen a mirar otras alternativas, entre ellas el plazo fijo UVA, que ajusta según la inflación.

La inflación se mantiene en torno al 3% mensual mientras las tasas de los plazos fijos tradicionales no alcanzan esa cifra y continúan cayendo. En marzo, Banco Nación bajó su tasa del 25% al 23% y otras entidades siguieron el mismo camino. Con esos números, la ganancia mensual de los grandes bancos ronda entre el 1,73% y el 1,97% a 30 días, por debajo de la inflación de febrero que llegó al 2,9% y que según estimaciones de consultoras privadas se mantendría en niveles similares en marzo.

Qué ofrece el plazo fijo UVA diferente al tradicional La combinación de tasas a la baja y un IPC que se mantiene elevado hace que los ahorristas vuelvan a considerar el plazo fijo UVA, que ajusta el capital según la variación del Índice de Precios al Consumidor y garantiza que el rendimiento no quede por debajo de la inflación.

La principal desventaja del plazo fijo UVA es que el plazo mínimo para dejar el dinero es de 90 días. Si se precancela después de los primeros 30 días, la ganancia es menor que la del plazo fijo tradicional. Por eso es una opción recomendada para quienes pueden inmovilizar el dinero al menos tres meses.

Cuánto se gana con $1.000.000 a 180 días La diferencia entre ambas opciones se hace más evidente a mayor plazo. Con una inversión de $1.000.000 a 180 días, el plazo fijo tradicional con el promedio de tasas actuales deja una ganancia de aproximadamente $113.000. El plazo fijo UVA, en cambio, genera una ganancia de entre $149.000 y $169.000 en el mismo período, dependiendo de cómo evolucione la inflación en los próximos meses.