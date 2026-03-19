PAMI: cuáles son las credenciales válidas para usar en farmacias y prestadores en 2026

La credencial PAMI permite acceder a medicamentos, turnos y prestaciones de la obra social en tres formatos válidos: digital, provisoria y plástica.

Son cuatro los formatos válidos de credencial de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) la obra social para adultos mayores, informó las credenciales válidas para el 2026. Con este documento los afiliados pueden acceder a todos los servicios y prestaciones del organismo. Desde retirar medicamentos en la farmacia hasta solicitar turnos y realizar trámites presenciales o digitales.

Son varios los documentos que el afiliado puede presentar para obtener una prestación de PAMI. Desde fines del 2024 se encuentran vigentes estos formatos:

Credencial digital: disponible desde la app Mi PAMI y no necesita ser impresa. Es el formato más práctico porque siempre está disponible desde el celular.





Credencial provisoria QR: se puede descargar desde el sitio de PAMI y es válida siempre que tenga el código QR visible.Si la credencial provisoria no tiene QR hay que volver a descargarla para que sea aceptada.





Credencial provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local de todo el país.





Credencial plástica: la credencial física ya no se entrega sin embargo, se puede usar. Quienes la perdieron o nunca la tuvieron pueden usar cualquiera de los otros tres formatos disponibles. Cómo gestionar en pocos pasos la credencial provisoria del PAMI Foto: Freepik La credencial plástica de PAMI ya no se distribuye pero sigue siendo válida para todas las gestiones del afiliado. Foto: Archivo Un dato importante de PAMI PAMI aclara que la credencial digital no es un requisito obligatorio para acceder a las prestaciones. Ningún profesional de la salud puede negar la atención médica, la entrega de medicamentos o el acceso a prestaciones por el hecho de que el afiliado no tenga instalada la aplicación.

Cómo descargar la credencial provisoria Para obtener la credencial provisoria, los afiliados deben ingresar a www.pami.org.ar/credencial-provisoria y completar los siguientes datos personales: