PAMI: cuáles son las credenciales válidas para usar en farmacias y prestadores en 2026
La credencial PAMI permite acceder a medicamentos, turnos y prestaciones de la obra social en tres formatos válidos: digital, provisoria y plástica.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) la obra social para adultos mayores, informó las credenciales válidas para el 2026. Con este documento los afiliados pueden acceder a todos los servicios y prestaciones del organismo. Desde retirar medicamentos en la farmacia hasta solicitar turnos y realizar trámites presenciales o digitales.
Son varios los documentos que el afiliado puede presentar para obtener una prestación de PAMI. Desde fines del 2024 se encuentran vigentes estos formatos:
- Credencial digital: disponible desde la app Mi PAMI y no necesita ser impresa. Es el formato más práctico porque siempre está disponible desde el celular.
- Credencial provisoria QR: se puede descargar desde el sitio de PAMI y es válida siempre que tenga el código QR visible.Si la credencial provisoria no tiene QR hay que volver a descargarla para que sea aceptada.
- Credencial provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local de todo el país.
- Credencial plástica: la credencial física ya no se entrega sin embargo, se puede usar. Quienes la perdieron o nunca la tuvieron pueden usar cualquiera de los otros tres formatos disponibles.
Un dato importante de PAMI
PAMI aclara que la credencial digital no es un requisito obligatorio para acceder a las prestaciones. Ningún profesional de la salud puede negar la atención médica, la entrega de medicamentos o el acceso a prestaciones por el hecho de que el afiliado no tenga instalada la aplicación.
Cómo descargar la credencial provisoria
Para obtener la credencial provisoria, los afiliados deben ingresar a www.pami.org.ar/credencial-provisoria y completar los siguientes datos personales:
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Número de afiliación
Sexo
Número de DNI
Número de trámite del DNI (11 dígitos que figuran en el frente o dorso del documento)
Una vez finalizado el proceso, la credencial puede descargarse y utilizarse de forma inmediata para realizar gestiones y acceder a las prestaciones de PAMI.