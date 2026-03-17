Los beneficios de PAMI con cobertura del 100% en 2026 y cómo pedirlos
PAMI mantiene en 2026 una serie de beneficios gratuitos para sus afiliados que incluyen anteojos, pañales a domicilios y accesorios ortopédicos.
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene en 2026 una serie de beneficios y prestaciones gratuitas para sus afiliados que muchos desconocen. Desde accesorios ortopédicos hasta anteojos y pañales, la obra social cubre sin costo una variedad de insumos que pueden marcar una diferencia real en la calidad de vida de los jubilados y pensionados.
Accesorios ortopédicos: colchones, inodoros y trapecios
Entre los beneficios más solicitados se encuentran los accesorios ortopédicos. PAMI cubre el colchón antiescaras para pacientes con alto grado de inmovilidad y factores de riesgo, el inodoro portátil para afiliados con dificultades de movilidad y el trapecio para facilitar los movimientos en cama.
Para acceder a este beneficio el afiliado debe presentar una orden médica electrónica o, en su defecto, DNI, orden manual del médico de cabecera o especialista y un resumen de historia clínica que incluya peso y talla. El trámite se puede realizar por la web de PAMI o de forma presencial en una agencia.
Pañales descartables a domicilio
PAMI ofrece la entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables directamente en el domicilio declarado por el afiliado, eliminando intermediarios y simplificando el trámite. Las cantidades contempladas dentro del programa son de 30, 60 o 90 unidades mensuales según la necesidad de cada caso. Las órdenes emitidas a partir del 1 de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días.
Anteojos gratuitos
PAMI cubre sin cargo un par de anteojos para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año prestacional. Una vez atendido por el médico especialista, el afiliado puede elegir libremente la óptica de cartilla donde gestionar la prestación. Si no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede realizar el trámite con la documentación correspondiente. Para pedirlo se necesita DNI, credencial de afiliación, orden médica electrónica y escala FIN para el uso de bifocales por primera vez.