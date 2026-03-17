Los beneficios de PAMI con cobertura del 100% en 2026 y cómo pedirlos

PAMI mantiene en 2026 una serie de beneficios gratuitos para sus afiliados que incluyen anteojos, pañales a domicilios y accesorios ortopédicos.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene en 2026 una serie de beneficios y prestaciones gratuitas para sus afiliados que muchos desconocen. Desde accesorios ortopédicos hasta anteojos y pañales, la obra social cubre sin costo una variedad de insumos que pueden marcar una diferencia real en la calidad de vida de los jubilados y pensionados.

Accesorios ortopédicos: colchones, inodoros y trapecios Entre los beneficios más solicitados se encuentran los accesorios ortopédicos. PAMI cubre el colchón antiescaras para pacientes con alto grado de inmovilidad y factores de riesgo, el inodoro portátil para afiliados con dificultades de movilidad y el trapecio para facilitar los movimientos en cama.

Para acceder a este beneficio el afiliado debe presentar una orden médica electrónica o, en su defecto, DNI, orden manual del médico de cabecera o especialista y un resumen de historia clínica que incluya peso y talla. El trámite se puede realizar por la web de PAMI o de forma presencial en una agencia.

Pañales descartables a domicilio PAMI ofrece la entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables directamente en el domicilio declarado por el afiliado, eliminando intermediarios y simplificando el trámite. Las cantidades contempladas dentro del programa son de 30, 60 o 90 unidades mensuales según la necesidad de cada caso. Las órdenes emitidas a partir del 1 de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días.