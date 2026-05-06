PAMI: cómo modificar tus datos de contacto desde la app del celular

La app del PAMI permite modificar tus datos de contacto de manera ágil, sin gestiones presenciales en oficinas.

Mi PAMI permite actualizar datos de contacto de forma rápida y sin salir de casa.

Mantener actualizada la información personal es clave para recibir avisos importantes sobre turnos, recetas, trámites y beneficios. A través de la app Mi PAMI, los afiliados pueden modificar sus datos de contacto de forma rápida, sin necesidad de ir a una oficina. El proceso es sencillo y se puede hacer en pocos minutos desde el celular.

Paso a paso: cómo actualizar tus datos en Mi PAMI Para modificar tu información personal dentro de la aplicación, seguí estos pasos:

Ingresá a la app Mi PAMI desde tu teléfono.

Desde el menú principal, accedé a la sección “Mi perfil”.

Una vez dentro, seleccioná “Mis datos”.

Tocá el ícono del lápiz en el campo que quieras cambiar.

Editá la información (teléfono, domicilio o correo electrónico) y guardá los cambios. Crece la preocupación por la situación de PAMI Tener los datos correctos es fundamental a la hora de recibir notificaciones, recordatorios y comunicaciones oficiales. Milagros Lostes / MDZ

Qué datos podés modificar Dentro de la plataforma, los usuarios pueden actualizar:

Número de teléfono

Domicilio de residencia

Correo electrónico de contacto Mantener la información personal al día no es solo un trámite administrativo; es la llave para acceder sin interrupciones a servicios esenciales. Contar con los datos correctos en el sistema permite gestionar turnos médicos, recibir recetas electrónicas de forma inmediata y estar al tanto de los avisos más importantes del organismo, evitando demoras innecesarias en momentos clave.