PAMI: cómo modificar tus datos de contacto desde la app del celular
La app del PAMI permite modificar tus datos de contacto de manera ágil, sin gestiones presenciales en oficinas.
Mantener actualizada la información personal es clave para recibir avisos importantes sobre turnos, recetas, trámites y beneficios. A través de la app Mi PAMI, los afiliados pueden modificar sus datos de contacto de forma rápida, sin necesidad de ir a una oficina. El proceso es sencillo y se puede hacer en pocos minutos desde el celular.
Paso a paso: cómo actualizar tus datos en Mi PAMI
Para modificar tu información personal dentro de la aplicación, seguí estos pasos:
- Ingresá a la app Mi PAMI desde tu teléfono.
- Desde el menú principal, accedé a la sección “Mi perfil”.
- Una vez dentro, seleccioná “Mis datos”.
- Tocá el ícono del lápiz en el campo que quieras cambiar.
- Editá la información (teléfono, domicilio o correo electrónico) y guardá los cambios.
Qué datos podés modificar
Dentro de la plataforma, los usuarios pueden actualizar:
- Número de teléfono
- Domicilio de residencia
- Correo electrónico de contacto
Mantener la información personal al día no es solo un trámite administrativo; es la llave para acceder sin interrupciones a servicios esenciales. Contar con los datos correctos en el sistema permite gestionar turnos médicos, recibir recetas electrónicas de forma inmediata y estar al tanto de los avisos más importantes del organismo, evitando demoras innecesarias en momentos clave.
Seguridad y autonomía en tu celular
Desde PAMI subrayan la importancia de utilizar los canales oficiales para garantizar la seguridad de la información. Para proteger tus datos personales, es fundamental descargar la aplicación únicamente desde las tiendas oficiales: Google Play (Android) o App Store (iOS).