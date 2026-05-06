Jubilados: el trámite clave para no pasar a PAMI y conservar la obra social

El momento de jubilarse suele venir acompañado de trámites, dudas y decisiones que no siempre se explican con claridad. Una de ellas aparece apenas se define la cobertura médica: qué pasa con la obra social que la persona tenía mientras trabajaba y si el ingreso al sistema previsional implica, sí o sí, quedar bajo la órbita de PAMI .

La respuesta no es tan automática como muchos creen. En Argentina, los jubilados y pensionados tienen derecho a una obra social, al igual que sus familiares a cargo. Anses informa que esa cobertura queda registrada en el CODEM, donde figuran los datos del titular, el grupo familiar y la obra social asignada o elegida. Al inicio del trámite previsional, además, se debe presentar el formulario PS 5.7 de derivación de aportes de obra social.

El punto sensible aparece cuando la obra social de origen no está entre las que Anses reconoce para continuar de manera directa al momento del alta jubilatoria. En esos casos, el organismo indica que se asigna PAMI y que luego la persona debe solicitar turno ante el instituto para realizar la afiliación, con la constancia de empadronamiento correspondiente. Sin embargo, eso no elimina la posibilidad de reclamar la continuidad de la cobertura anterior si el afiliado no optó voluntariamente por incorporarse a PAMI.

La Ley 19.032, que creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados , contempla que los jubilados pueden optar por incorporarse directamente al régimen de PAMI . También establece que, en determinados supuestos, pueden mantener la afiliación a la obra social que tenían, con los derechos y obligaciones previstos por sus estatutos.

Ese criterio fue respaldado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recomendó a Anses y a la Superintendencia de Servicios de Salud reconocer el derecho de las personas jubiladas a conservar la obra social que tenían en actividad, siempre que no hubieran optado por recibir atención de PAMI u otra obra social habilitada. La misma resolución advirtió que el pase a PAMI no debe interpretarse como compulsivo, sino como una opción del beneficiario.

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Para evitar problemas, lo aconsejable es actuar antes de que el cambio quede consolidado. Si la obra social elegida solo acepta titulares de origen, Anses exige presentar el formulario PS 5.11, además del trámite de cambio de obra social. La nueva cobertura, según el organismo, entra en vigencia desde el primer día del tercer mes y el cambio queda reflejado en el CODEM.

Qué pasa con las prepagas

Otra opción es mantener o contratar una medicina prepaga, aunque el escenario cambió después de la desregulación del sector. La Ley 26.682 establece que la edad no puede ser usada como criterio para rechazar una afiliación. También fija que los planes pueden tener precios diferenciados por franja etaria, pero con un límite: la cuota de la última franja no puede superar tres veces la de la primera.

En el caso de quienes superan los 65 años, la ley protege especialmente a los afiliados con más de 10 años de antigüedad continua en la misma prepaga: no se les puede aplicar un aumento por razón de edad. Además, desde enero de 2024 la Superintendencia ya no autoriza los valores de las cuotas, pero las empresas deben informar ajustes y detallar conceptos facturados. La Resolución 2155/2024 exige comunicación clara de los aumentos y obliga a notificar cambios en los conceptos de la factura con al menos 30 días de anticipación.

Si hay una negativa de afiliación, un aumento indebido por edad o un problema de cobertura, el reclamo puede realizarse ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que cuenta con trámites específicos para denunciar conflictos con obras sociales y prepagas. En la práctica, la clave para los jubilados es no dejar el tema para último momento: revisar el CODEM, informar la voluntad de conservar la cobertura y guardar constancia de cada presentación puede marcar la diferencia entre mantener el plan médico de siempre o quedar derivado a otra cobertura sin haberlo decidido expresamente.