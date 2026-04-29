PAMI: cómo acceder a la vacuna antigripal gratis en farmacias de todo el país

La vacuna está disponible en farmacias adheridas a la red PAMI en todo el país, sin turno previo y sin costo para los afiliados.

La vacuna antigripal de PAMI ya se aplica de forma gratuita en farmacias de todo el país. Foto: Freepik

PAMI recordó a sus afiliados que ya se encuentra en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país. La aplicación es gratuita y puede realizarse en cualquiera de las farmacias adheridas a su red, sin necesidad de sacar turno previo, con el objetivo de reforzar la prevención antes de los meses de mayor circulación del virus.

Qué necesitás llevar Los requisitos varían según la edad. Los afiliados de 65 años o más solo necesitan presentar DNI y credencial PAMI en cualquiera de sus formatos. Quienes tengan menos de 65 años y pertenezcan a grupos de riesgo deben llevar además una indicación médica escrita con el diagnóstico que justifique la vacunación.

Cómo encontrar una farmacia PAMI para la vacuna antrigripal. Foto: Freepik Los afiliados mayores de 65 años solo deben presentar DNI y credencial para vacunarse. Foto: Freepik

Dónde vacunarse La vacuna se aplica en cualquiera de las farmacias adheridas a la red PAMI en todo el país. Para encontrar el local habilitado más cercano al domicilio, el organismo cuenta con un buscador en su página oficial. El sistema permite seleccionar la provincia y el motivo de consulta, y para mayor precisión se puede agregar la localidad y el código postal.