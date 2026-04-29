Nuevas tasas de plazo fijo: cuáles son los bancos que lideran el ranking

Las tasas de plazo fijo continúan con tendencia a la baja en abril. Desde que el BCRA dejó de regularlas, cada entidad fija libremente el rendimiento que ofrece a sus ahorristas, lo que genera diferencias importantes entre bancos .

Los datos son reportados por los propios bancos al BCRA en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia y corresponden a plazos fijos de $100.000 intransferibles a 30 días.

Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos del país, el Banco Provincia lidera con una TNA del 21,5%, seguido por Banco Macro con 19%, ICBC con 18,8% y BBVA con 18,75%. El Banco Nación ofrece 18,5%, mientras que Galicia se ubica en 18,25% y Banco Ciudad en 18%. En el extremo más bajo del grupo, Santander ofrece apenas el 15% y Credicoop el 17,5%.

Fuera del grupo de las grandes entidades , las tasas suben considerablemente. Estos son los que encabezan el ranking:

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock

Qué tener en cuenta

La diferencia entre el banco que menos paga y el que más paga supera los 10 puntos porcentuales, lo que tiene un impacto concreto en el bolsillo. En un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días, esa brecha puede representar más de $8.000 pesos de diferencia en un solo mes.

Vale aclarar que las tasas pueden variar según el monto o el plazo elegido, y que algunos bancos ofrecen mejores condiciones a no clientes que a sus propios ahorristas, como es el caso de Banco Hipotecario y Banco Mariva.