Advierten que las transferencias nacionales al PAMI cayeron un 54,4%

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advirtió que las transferencias nacionales destinadas al PAMI registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado.

Según el reporte, entre enero y abril el organismo recibió $0,4 billones provenientes del Tesoro nacional y otros $0,6 billones transferidos por la ANSES.

La ejecución presupuestaria analizada refleja una fuerte reducción en términos reales respecto de igual tramo de 2025, en medio de crecientes cuestionamientos por el funcionamiento de la obra social de jubilados y pensionados.

El informe, elaborado a partir de datos del Sistema Integrado de Información Financiera administrado por el Ministerio de Economía, también indicó que durante abril el Tesoro ejecutó asistencias por $0,2 billones, mientras que ANSES aportó una cifra equivalente.

En ese caso, la caída interanual real fue del 29,5%, de acuerdo con el análisis difundido por el Instituto Consenso Federal.

Alerta por la prestación del PAMI

El documento además alertó sobre problemas en la prestación de servicios y señaló que el PAMI “sigue sin garantizar la normal provisión de medicamentos”.

También mencionó una “fuerte tensión interna con los médicos de cabecera”, en un contexto de reclamos por demoras, recortes y dificultades de atención para afiliados en distintas regiones del país.

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, calificó la situación como “delicadísima” y remarcó que “casi ocho de cada diez jubilados de la Argentina están atendidos por el PAMI”.

La reducción de recursos se conoce mientras crecen las críticas al sistema de salud destinado a adultos mayores y aumentan las advertencias sobre el impacto de los ajustes presupuestarios en la atención médica y el acceso a medicamentos.