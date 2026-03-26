PAMI: el paso a paso para acceder a los medicamentos gratis en 2026
PAMI cambió las condiciones para acceder a medicamentos gratis en 2026. Paso a paso, requisitos y qué evalúa el organismo para aprobar el beneficio.
En 2026, el PAMI actualizó las condiciones para acceder a los medicamentos gratis, con nuevos controles sobre ingresos, patrimonio y cobertura médica. Los cambios impactan directamente en jubilados y pensionados, ya que el organismo endureció los requisitos y redefinió quiénes pueden recibir este beneficio clave.
Cómo acceder a los medicamentos gratis en PAMI
El trámite se realiza de forma online y requiere completar algunos datos básicos:
- Ingresar al sitio oficial de PAMI
- Acceder a la sección “Trámites Web”
- Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”
- Completar información personal, ingresos y receta médica
- Enviar la solicitud y esperar la aprobación
Una vez autorizado, el afiliado puede retirar los medicamentos gratis en farmacias adheridas.
Requisitos para acceder a los medicamentos gratis en PAMI
Con la actualización de 2026, el trámite exige una validación más estricta. Para iniciar la solicitud, es necesario:
- Tener recetas médicas vigentes
- Presentar certificados actualizados
- Acreditar tratamientos prolongados en caso de medicación crónica
El organismo busca priorizar a quienes dependen exclusivamente de su haber previsional para afrontar gastos de salud.
Qué evalúa PAMI para otorgar los medicamentos gratis
El sistema analiza distintos factores que funcionan como filtros de acceso:
- Ingresos mensuales
- El haber no debe superar el equivalente a una jubilación mínima y media.
En casos de afiliados con discapacidad, el tope puede extenderse hasta tres jubilaciones mínimas, contemplando mayores gastos médicos.
También se consideran los bienes registrados:
- Se excluye a quienes poseen un vehículo con menos de 15 años
- No pueden acceder quienes tienen más de una propiedad
- Cobertura de salud
El beneficio no se otorga si el afiliado cuenta con:
- Medicina prepaga
- Otra obra social distinta a PAMI
Este criterio busca evitar la superposición de coberturas.
Enfermedades con cobertura total en PAMI
El sistema mantiene la cobertura del 100% para determinadas patologías, siempre que la documentación esté vigente. Entre ellas:
- Cáncer
- Diabetes
- VIH
- Insuficiencia renal
- Trasplantes
- Hemofilia
- Hepatitis
Con estos cambios, el acceso a los medicamentos gratis en PAMI queda sujeto a un análisis más detallado. Conocer los requisitos y seguir el paso a paso es clave para completar el trámite sin inconvenientes.