PAMI: el paso a paso para acceder a los medicamentos gratis en 2026

PAMI cambió las condiciones para acceder a medicamentos gratis en 2026. Paso a paso, requisitos y qué evalúa el organismo para aprobar el beneficio.

Para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI hace falta cumplir ciertos pasos. Foto: Santiago Tagua/MDZ

En 2026, el PAMI actualizó las condiciones para acceder a los medicamentos gratis, con nuevos controles sobre ingresos, patrimonio y cobertura médica. Los cambios impactan directamente en jubilados y pensionados, ya que el organismo endureció los requisitos y redefinió quiénes pueden recibir este beneficio clave.

Pami-2 PAMI garantiza la cobertura del 100% solo de algunos medicamentos. Milagros Lostes/MDZ Cómo acceder a los medicamentos gratis en PAMI El trámite se realiza de forma online y requiere completar algunos datos básicos:

Ingresar al sitio oficial de PAMI

Acceder a la sección “Trámites Web”

Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”

Completar información personal, ingresos y receta médica

Enviar la solicitud y esperar la aprobación Una vez autorizado, el afiliado puede retirar los medicamentos gratis en farmacias adheridas.

Requisitos para acceder a los medicamentos gratis en PAMI Con la actualización de 2026, el trámite exige una validación más estricta. Para iniciar la solicitud, es necesario:

Tener recetas médicas vigentes

Presentar certificados actualizados

Acreditar tratamientos prolongados en caso de medicación crónica El organismo busca priorizar a quienes dependen exclusivamente de su haber previsional para afrontar gastos de salud.