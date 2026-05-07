Requisitos para la vacunación antigripal gratis de PAMI en mayo

PAMI informa que la vacunación antigripal es gratuita y detalla los requisitos necesarios para mayo.

Pese al fuerte conflicto entre PAMI y sus prestadores, el organismo ratificó la vigencia de beneficios gratuitos para mayo. Sobresalen la cobertura en pañales, anteojos y odontología, junto a diversas capacitaciones. Sin embargo, el servicio clave ante el frío es la vacunación antigripal, una prestación vital para la salud de los afiliados

Desde el pasado 30 de marzo, los jubilados y pensionados afiliados al PAMI pueden acceder a la vacuna antigripal de forma totalmente gratuita y segura en cualquier farmacia de la vasta Red PAMI de todo el país. El proceso es sumamente sencillo y directo: la aplicación es libre y, lo más importante, no requiere de turno previo. No obstante, para garantizar una atención ordenada y cumplir con los protocolos de salud, sí se deben cumplir ciertos requisitos básicos al momento de presentarse.

Requisitos y documentación: ¿Qué necesitás para vacunarte? Para los jubilados y pensionados mayores de 65 años, así como para mujeres embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses, el proceso es directo: solo deben presentarse en la farmacia de la Red PAMI elegida con su DNI y la credencial de afiliación (física o digital).

En cambio, aquellos afiliados menores de 65 años que no se encuentren en los grupos mencionados anteriormente, deberán sumar un paso extra. Además del DNI y la credencial, será obligatorio presentar una indicación médica escrita. En dicha orden, el profesional de la salud deberá especificar el diagnóstico que justifica la aplicación de la vacuna contra la gripe.

PAMI ofrece la posibilidad a los jubilados afiliados le aplicarse la vacuna antigripal. Foto: Freepik PAMI recomienda consultar previamente la disponibilidad de dosis en cada farmacia. Foto: Archivo