Requisitos para la vacunación antigripal gratis de PAMI en mayo
PAMI informa que la vacunación antigripal es gratuita y detalla los requisitos necesarios para mayo.
Pese al fuerte conflicto entre PAMI y sus prestadores, el organismo ratificó la vigencia de beneficios gratuitos para mayo. Sobresalen la cobertura en pañales, anteojos y odontología, junto a diversas capacitaciones. Sin embargo, el servicio clave ante el frío es la vacunación antigripal, una prestación vital para la salud de los afiliados
Desde el pasado 30 de marzo, los jubilados y pensionados afiliados al PAMI pueden acceder a la vacuna antigripal de forma totalmente gratuita y segura en cualquier farmacia de la vasta Red PAMI de todo el país. El proceso es sumamente sencillo y directo: la aplicación es libre y, lo más importante, no requiere de turno previo. No obstante, para garantizar una atención ordenada y cumplir con los protocolos de salud, sí se deben cumplir ciertos requisitos básicos al momento de presentarse.
Requisitos y documentación: ¿Qué necesitás para vacunarte?
Para los jubilados y pensionados mayores de 65 años, así como para mujeres embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses, el proceso es directo: solo deben presentarse en la farmacia de la Red PAMI elegida con su DNI y la credencial de afiliación (física o digital).
En cambio, aquellos afiliados menores de 65 años que no se encuentren en los grupos mencionados anteriormente, deberán sumar un paso extra. Además del DNI y la credencial, será obligatorio presentar una indicación médica escrita. En dicha orden, el profesional de la salud deberá especificar el diagnóstico que justifica la aplicación de la vacuna contra la gripe.
Cómo localizar los puntos de vacunación habilitados
Para facilitarle la búsqueda a sus afiliados, PAMI ha dispuesto diversas vías para encontrar las farmacias de la red que ya cuentan con dosis disponibles.
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Buscador Online: La forma más rápida es ingresar al sitio web oficial del organismo y utilizar el buscador de farmacias habilitadas. Allí, seleccionando la localidad, el sistema arrojará el listado de los puntos más cercanos.
Atención Telefónica: Aquellos que prefieran la vía telefónica o no tengan acceso a internet, pueden comunicarse gratuitamente a la línea 138 (PAMI Escucha y Responde). Allí, un operador les informará sobre los vacunatorios más próximos a su domicilio.