Plazo fijo en Banco Nación: cuánto rinde depositar $1.900.000 a 30, 60 y 90 días

El Banco Nación permite calcular el rendimiento aproximado de un plazo fijo. Cuánto rinde depositar $1.900.000 a 30, 60 y 90 días según el canal elegido.

El plazo fijo tradicional es una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas para hacer rendir sus pesos. En marzo, algunos bancos tuvieron pequeños ajustes en sus tasas, como el Banco Nación, pero igualmente continúa siendo una de las entidades más utilizadas por los ahorristas argentinos.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas van desde el 21% hasta el 26%. El Banco Nación se ubica en el medio de esta tabla ofreciendo el 24,5% para operaciones electrónicas. Sin embargo, hay diferencias importantes según si se opera en sucursal o por homebanking.

Cuánto se gana con $1.900.000 en el Banco Nación En el caso de depositar el dinero a 30 días por canal electrónico, la TNA es del 24,5% y se generan $38.260,27 de intereses, con un monto total de $1.938.260,27. Por sucursal, la TNA baja al 20,5% y los intereses son de $32.013,70, con un total de $1.932.013,70. La diferencia entre ambos canales es de más de $6.200 en un solo mes.

A 60 días la brecha se amplía. Por homebanking, con una TNA del 26,5%, la inversión genera $82.767,12 de intereses y un total de $1.982.767,12. Por sucursal, con TNA del 20,5%, los intereses son de $64.027,40 y el total es de $1.964.027,40. La diferencia entre canales supera los $18.700.

A 90 días la diferencia es aún más pronunciada. Por homebanking, con TNA del 27%, el plazo fijo genera $126.493,15 de intereses y un monto total de $2.026.493,15, superando los dos millones de pesos. Por sucursal, con TNA del 19,5%, los intereses caen a $91.356,16 y el total es de $1.991.356,16. La diferencia entre canales es de más de $35.100.