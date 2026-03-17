Anmat detectó un producto para verrugas sin habilitación y ordenó retirarlo del mercado

La Anmat dispuso, a través del Boletín Oficial, el recupero total de los lotes de Verrugol que se encuentren en circulación.

Anmat ordenó retirar los productos por que no contaban con habilitación sanitaria. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó este martes el retiro del mercado de todos los lotes del producto Verrugol (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %), utilizado para el tratamiento de verrugas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 1409/2026.

Por qué Anmat retiró el producto del mercado La disposición obliga al Laboratorio Fiorano a recuperar del mercado todos los lotes del Verrugol que se encuentren en circulación y presentar ante Anmat la documentación que acredite el retiro debido a que este no cuenta con habilitación para elaborar ni comercializar especialidades medicinales, solo está autorizado para productos de farmacopea, cosméticos e higiene personal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la producción a las dos famosas farmacéuticas Foto: Shutterstock El Laboratorio Fiorano debe recuperar todos los lotes del Verrugol en circulación hasta regularizar su situación ante Anmat. Foto: Shutterstock El organismo advirtió además que el producto podría presentar eventos adversos de diversa magnitud dependiendo del uso, lo que refuerza la necesidad de que cuente con las habilitaciones sanitarias correspondientes antes de volver a circular.