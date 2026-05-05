La Anmat saca de circulación productos de limpieza sin registro sanitario

Productos de limpieza de la marca "Agranel" fueron prohibidos por la Anmat en el Boletín Oficial. La disposición abarca todo el territorio nacional.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición total de una serie de productos de limpieza de la marca “Agranel” en todo el país. La medida alcanza su uso, comercialización, publicidad y distribución, tanto en locales físicos como en plataformas de venta online.

La decisión se tomó luego de tareas de fiscalización en las que se detectó que estos productos se vendían sin contar con el registro correspondiente ante el organismo. Entre los artículos alcanzados figuran lavandina, detergentes, desengrasantes, limpiadores, cloro, suavizantes y hasta productos para autos y repelentes.

Una marca de lavandina fue prohibida por la Anmat La medida incluye lavandina, detergentes y desengrasantes. Foto: Archivo

Anmat prohíbe productos de limpieza sin registro sanitario Según detalló la Anmat en el Boletín Oficial, la empresa reconoció la comercialización de estos productos, pero no pudo acreditar su inscripción ni habilitación sanitaria. Además, tampoco se encontraron registros en la provincia de Buenos Aires, lo que refuerza la irregularidad detectada.

El organismo advirtió que, al no contar con controles ni autorización oficial, se desconocen las condiciones de fabricación y composición de estos productos, lo que podría implicar riesgos para la salud de los usuarios.