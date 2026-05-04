Cambia el plazo fijo: los bancos que pagan más del 23% en mayo

En mayo, las tasas de plazo fijo varían considerablemente entre las entidades bancarias, con algunas superando el 23% de rendimiento.

Las tasas de plazo fijo continúan mostrando diferencias importantes entre entidades en mayo. Los grandes bancos mantienen rendimientos más bajos, mientras que las entidades más chicas vuelven a destacarse con tasas que superan el 23%.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican por debajo del 20%. El Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA del 18,5%, mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires lidera el grupo con 19,5%. También aparecen el Banco Macro (19%), el BBVA Argentina (18,75%) y el ICBC Argentina (18,8%). Más abajo se ubican el Banco Galicia (18,25%), el Banco Ciudad de Buenos Aires (18%) y el Banco Santander Argentina con apenas 15%.

Tasas de Plazo Fijo: ¿quiénes Pagan Más? En contraste, los bancos más chicos y compañías financieras son los que ofrecen mejores rendimientos. El ranking lo encabezan el Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, con tasas del 25% (y hasta 25,25% para no clientes). También se destacan REBA Compañía Financiera con 25%, Banco MasVentas con hasta 25% para no clientes, y Banco Meridian junto a BiBank con 24%.

Otros bancos que superan el 23% son el Banco CMF (23,25%) y el Banco BICA (23%). Más abajo aparecen opciones como Banco del Sol (22%) y Banco Mariva (hasta 22% para no clientes).

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock El plazo fijo sigue siendo una opción elegida por los ahorristas. Foto: Shutterstock