Anmat alerta por productos médicos falsificados y prohíbe su uso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) emitió una advertencia tras detectar la comercialización de productos médicos falsificados durante una inspección en la provincia de Santa Fe.

El procedimiento se realizó en una firma identificada como “Vikingo”, donde se encontraron distintos dispositivos irregulares, entre ellos arpones quirúrgicos de marcas reconocidas que presentaban inconsistencias en su rotulado, origen y estado.

Entre los elementos detectados figura un dispositivo identificado como “BIOMET - Toggleloc with Ziploop”, cuyo titular de registro confirmó que el contenido no coincidía con el producto original. Según se detalló, la unidad habría sido manipulada para ocultar su vencimiento, combinando etiquetas de distintos productos para modificar su identidad.

También se hallaron arpones atribuidos a la firma Bioprotece que, si bien correspondían a un lote real, estaban en envases que no pertenecen a la empresa, lo que indica una posible falsificación o adulteración.

Dispositivos sin registro y productos no autorizados

Durante la inspección, además, se detectaron productos identificados bajo la marca “Vikingo” que no cuentan con registro sanitario, así como insumos médicos de marcas internacionales que no fueron ingresados al país por sus titulares, lo que implica que su comercialización es irregular.

Entre ellos se encuentran puntas de shaver de la empresa Smith & Nephew, que no cuentan con trazabilidad oficial en el mercado argentino.

anmat_pm_falsificado_3 La falsificación de dispositivos médicos representa un riesgo directo para pacientes y profesionales. Foto: Anmat

Recomendación de Anmat

Frente a esta situación, la Anmat recomendó no utilizar estos productos en caso de poseerlos y comunicarse con el organismo. Además, recordó la importancia de adquirir únicamente dispositivos médicos registrados, correctamente identificados y con datos verificables como número de registro, fabricante, fecha de vencimiento y documentación de origen.