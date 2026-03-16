Anmat prohibió cosméticos infantiles y productos capilares sin registro sanitario en todo el país
La Anmat publicó este lunes en el Boletín Oficial la prohibición de cosméticos infantiles y 17 productos capilares sin registro.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país cosméticos infantiles y productos capilares sin registro sanitario. Las medidas fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial mediante las Disposiciones 1388/2026 y 1390/2026.
Cósmeticos infantiles sin registro
Mediante la Disposición 1388/2026, la Anmat prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de cinco cosméticos infantiles hallados en comercios de la Ciudad de Buenos Aires: el brillo labial Miss Beety, el Labubu Lip Gloss de la marca Pola Ayir, el bálsamo labial HeL 79 de la marca Magic, el brillo labial Hold Morning y el labial Magic Your Life.
Ninguno contaba con inscripción sanitaria y el organismo advirtió que no es posible garantizar que hayan sido elaborados con ingredientes aptos para uso en humanos ni bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.
Productos capilares con posible formol
Por otro lado, la segunda prohibición, Disposición 1390/2026, alcanza a 17 productos capilares de la marca Emilse Alisados que se comercializaban sin registro en plataformas de venta online con envíos a todo el país. Entre ellos hay alisadores, queratinas, botox capilar, máscaras y tratamientos de reparación.
Anmat advirtió que los alisadores pueden representar un riesgo sanitario serio porque podrían contener formol como activo alisante. Este ingredientes no está autorizado y puede generar irritación de piel, ojos y vías respiratorias con la exposición aguda, y en exposición crónica puede aumentar el riesgo de carcinomas, principalmente nasofaríngeos.
Qué dice la prohibición
Ambas medidas prohíben el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los productos mencionados en todo el territorio nacional hasta que regularicen su situación sanitaria. La segunda disposición incluye además la prohibición de publicación en plataformas de venta en línea.