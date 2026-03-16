Anmat prohibió cosméticos infantiles y productos capilares sin registro sanitario en todo el país

La Anmat publicó este lunes en el Boletín Oficial la prohibición de cosméticos infantiles y 17 productos capilares sin registro.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país cosméticos infantiles y productos capilares sin registro sanitario. Las medidas fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial mediante las Disposiciones 1388/2026 y 1390/2026.

Cósmeticos infantiles sin registro Mediante la Disposición 1388/2026, la Anmat prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de cinco cosméticos infantiles hallados en comercios de la Ciudad de Buenos Aires: el brillo labial Miss Beety, el Labubu Lip Gloss de la marca Pola Ayir, el bálsamo labial HeL 79 de la marca Magic, el brillo labial Hold Morning y el labial Magic Your Life.

Ninguno contaba con inscripción sanitaria y el organismo advirtió que no es posible garantizar que hayan sido elaborados con ingredientes aptos para uso en humanos ni bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Productos capilares con posible formol Por otro lado, la segunda prohibición, Disposición 1390/2026, alcanza a 17 productos capilares de la marca Emilse Alisados que se comercializaban sin registro en plataformas de venta online con envíos a todo el país. Entre ellos hay alisadores, queratinas, botox capilar, máscaras y tratamientos de reparación.

Anmat advirtió que los alisadores pueden representar un riesgo sanitario serio porque podrían contener formol como activo alisante. Este ingredientes no está autorizado y puede generar irritación de piel, ojos y vías respiratorias con la exposición aguda, y en exposición crónica puede aumentar el riesgo de carcinomas, principalmente nasofaríngeos.