Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo 15 de marzo
Sin ganadores en las principales categorías, el Quini 6 acumula pozos para el próximo sorteo del miércoles 18 de marzo con 4.650 millones de pesos en juego.
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo el domingo 15 de marzo. En su edición 3356 puso en juego más de 4.400 millones de pesos pero esta vez la suerte no acompañó a muchos apostadores: los grandes premios quedaron vacantes, aunque hubo un ganador en el Siempre Sale.
Resultados Quini 6: los números ganadores
En la modalidad Tradicional del Quini 6, los números sorteados fueron el 02, 04, 08, 12, 15 y 36. El pozo que superaba los 780 millones quedo vacante, ya que no hubo ganadores con seis aciertos y se acumula para el próximo sorteo.
En la Tradicional La Segunda, salieron el 07, 08, 17, 33, 41 y 42. Tampoco hubo ganadores y el pozo de 780 millones quedó vacante.
En la modalidad Revancha, se puso en juego más de 2.100 millones de pesos y los números de la suerte fueron: 35, 45, 42, 39, 00 y 41. En este sorteo, tampoco hubo ganadores con seis aciertos.
En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 04, 14, 16, 26, 33 y 36. En esta oportunidad, hubo un ganador oriundo de la provincia de Córdoba que se llevó 386 millones de pesos.
El próximo Quini 6: pozo millonario en juego
Con los pozos acumulados del Primer Sorteo y La Segunda sin ser reclamados, el próximo concurso del miércoles 18 de marzo de 2026 pondrá en juego un pozo estimado de 4.650 millones de pesos, una de las cifras más altas de los últimos meses.