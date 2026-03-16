Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo 15 de marzo

Sin ganadores en las principales categorías, el Quini 6 acumula pozos para el próximo sorteo del miércoles 18 de marzo con 4.650 millones de pesos en juego.

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares del país.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo el domingo 15 de marzo. En su edición 3356 puso en juego más de 4.400 millones de pesos pero esta vez la suerte no acompañó a muchos apostadores: los grandes premios quedaron vacantes, aunque hubo un ganador en el Siempre Sale.

Resultados Quini 6: los números ganadores En la modalidad Tradicional del Quini 6, los números sorteados fueron el 02, 04, 08, 12, 15 y 36. El pozo que superaba los 780 millones quedo vacante, ya que no hubo ganadores con seis aciertos y se acumula para el próximo sorteo.

En la Tradicional La Segunda, salieron el 07, 08, 17, 33, 41 y 42. Tampoco hubo ganadores y el pozo de 780 millones quedó vacante.

En la modalidad Revancha, se puso en juego más de 2.100 millones de pesos y los números de la suerte fueron: 35, 45, 42, 39, 00 y 41. En este sorteo, tampoco hubo ganadores con seis aciertos.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 04, 14, 16, 26, 33 y 36. En esta oportunidad, hubo un ganador oriundo de la provincia de Córdoba que se llevó 386 millones de pesos.