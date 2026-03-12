Un sanrafaelino entre los ganadores del Quini 6: los números de la suerte y el pozo récord del domingo

El último sorteo del Quini 6 dejó dos ganadores en el Primer Sorteo y uno en La Segunda. Un sanrafaelino se llevó más de $391 millones.

El Quini 6 tuvo ganadores en el Primer Sorteo y La Segunda, mientras la Revancha acumula para el próximo concurso. Foto: Archivo

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo y esta vez hubo ganadores en dos de sus modalidades principales. El Primer Sorteo tuvo dos afortunados que se repartieron el pozo, La Segunda encontró a un único ganador y la Revancha volvió a quedar vacante. El próximo concurso, previsto para el domingo 15 de marzo, pondrá en juego un pozo acumulado de $4.400.000.000.

Resultados del Quini 6: los números del último sorteo En la Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron el 09, 11, 12, 14, 18 y 20. Esta modalidad tuvo dos ganadores que se repartieron el pozo y se hicieron acreedores de más de $391.000.000 cada uno.

Uno de los afortunados es de San Rafael, Mendoza, y jugó su boleta en la agencia N° 000480-000 con la fórmula 18-20-09-14-12-11. El otro ganador es de Victoria, Entre Ríos, y presentó su boleta en la agencia N° 000919-000 con la misma combinación ganadora.

En la Tradicional La Segunda, salieron el 07, 14, 15, 21, 23 y 31. Un único apostador acertó los seis números y se quedó con la totalidad del pozo de $780.000.000. El afortunado es de la localidad de Villa Ángela, Chaco.

La Revancha volvió a quedar sin ganador. Los números sorteados fueron el 03, 09, 16, 19, 21 y 40, y el pozo de $1.692.739.458 se acumula para el próximo sorteo sin ser reclamado.