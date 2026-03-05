Anmat prohibió unas lentes de contacto que se vendían sin control: qué marca es y por qué son peligrosas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de lentes de contacto de la marca NOVMAS, detectados en un local mayorista de la Ciudad de Buenos Aires. Los productos no contaban con registro ni datos de importador en el país, lo que representa un riesgo directo para la salud de quienes los usen.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Fiscalía Penal N° 12 de la Unidad Fiscal Este de CABA, que detectó la venta de lentes de contacto sin la debida autorización en la calle Sarmiento 2740. El fiscal derivó el caso a la vía administrativa y la Anmat tomó intervención.

El 26 de noviembre de 2025, inspectoras de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (Deygmps) se presentaron en el establecimiento "Laura Mayorista" y encontraron aproximadamente 10.000 blisters de lentes de contacto marca NOVMAS exhibidos en estanterías a la vista del público, junto a una solución multipropósito para lentes.

Al consultar el sistema de registro oficial de la Anmat , ninguno de los productos figuraba inscripto en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica. Tampoco tenían datos de importador en el país ni información de lote y vencimiento en el estuche secundario, tal como exige la normativa vigente.

La responsable del local indicó que los productos habían sido importados desde China, pero no presentó documentación que lo respaldara dentro del plazo comprometido.

Los productos prohibidos son tres: las lentes NOVMAS Contact Lenses fabricadas por Airedi Optical Technology Co. Ltd., las lentes NOVMAS Happy Halloween de Beijing Natural Beauty Optics Co. Ltd., y la solución multipropósito NOVMAS de Chongqing Shi Jian Eye Health Industry Co. Ltd.

Durante el procedimiento se encontraron alrededor de 10.000 blisters de lentes de contacto.

La prohibición de Anmat es nacional

Mediante la Disposición 1099/2026, firmada el 3 de marzo y publicada en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió todos los lotes, colores y tamaños de estos productos en todo el país. La medida busca proteger a los consumidores que podrían adquirirlos sin saber que se trata de artículos sin control de calidad ni garantías de seguridad.

Las lentes de contacto son dispositivos médicos clasificados como de riesgo II y III, por lo que su comercialización sin registro representa una infracción grave a la Ley N° 16.463 que regula los productos para la salud en Argentina.