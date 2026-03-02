Anmat prohibió más de 40 productos capilares y canceló habilitaciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó una serie de disposiciones en el Boletín Oficial mediante las cuales prohibió productos capilares, cosméticos y médicos, además de disponer la baja de habilitación de empresas del sector farmacéutico.

Uno de los puntos centrales de las resoluciones es la prohibición del uso de decenas de productos capilares de la marca “CIENCIA COSMÉTICA”, que no contaban con inscripción sanitaria. La medida alcanza a todas sus presentaciones, lotes y vencimientos, incluyendo alisados, tratamientos de botox capilar, shampoos, bálsamos, máscaras matizadoras, protectores térmicos y polvos decolorantes, entre ellos “Alisado Cereza 100% orgánico”, “Bio nanoplastía orgánica”, “Shampoo shock Oro Supreme 24K”, “Máscara matizadora silver black”, “Tratamiento Iron Pro oxyd” y la línea “Caviar Luxe”, entre muchos otros.

Según detalló el organismo,los productos no presentaban datos de inscripción sanitaria en su rotulado, lo que impide garantizar su composición, seguridad y trazabilidad. Por ese motivo se prohibió también su publicidad y venta en plataformas online en todo el territorio nacional.

Además, otra disposición prohibió la comercialización de la “Solución Ringer Lactato Rigecin” en presentación inyectable, mientras que también se ordenó la suspensión de productos domisanitarios de las marcas “LUCES Candles & Home”, “Foster+” y “Bonpland Home”, y de dispositivos de acondicionamiento de agua y filtros de repuesto de las marcas “Bonnie Flag”, “Eagle Coolers” y “Blue Star”, hasta que regularicen su situación ante el organismo.

Los alisados, shampoos y tratamientos capilares fueron retirados del mercado en todo el país. Foto: Archivo

A través de la Disposición 890/2026, el organismo dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución del producto “OXYGARD - REF 305 - Filtros Bacteriales y Virales Vital Signs - USA”, tras constatar que no posee registro sanitario ni responsable importador en la Argentina.

El filtro fue hallado durante una inspección en San Luis y no figuraba en los registros oficiales. Al tratarse de un insumo médico utilizado en estudios respiratorios, se consideró que su origen y condiciones de fabricación no pueden garantizarse, lo que representa un riesgo potencial para pacientes.

Bajas de habilitación a empresas farmacéuticas

En paralelo, mediante las disposiciones 895 y 897/2026, la Anmat dio de baja la habilitación de NPG Laboratories de Nexo Pharmaceutical Group S.A., por su situación de quiebra y falta de certificados vigentes, y de Droguería Integral S.R.L., por no contar con dirección técnica ni certificado actualizado de Buenas Prácticas de Distribución.

Desde el organismo señalaron que todas las medidas se adoptaron en el marco de sus facultades de fiscalización y control sanitario, con el objetivo de resguardar la salud pública y asegurar que los productos y establecimientos cumplan con la normativa vigente.