Calendario de pagos de Anses confirmado: quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento de 2,88% para marzo y el calendario de pagos según DNI de los beneficiarios.

Estos son los primeros beneficiarios de Anses en recibir sus haberes. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Finalizado el cronograma de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se prepara para iniciar un nuevo mes de acreditaciones. El organismo ya confirmó las fechas oficiales y, como ocurre habitualmente, el calendario de pagos se organiza según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

En marzo, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán un aumento del 2,88%, en línea con la ley de movilidad vigente y el dato de inflación de enero, que mostró una leve suba en comparación con diciembre. Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán cobrando el bono de refuerzo de $70.000 durante el tercer mes del año.

Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $369.636,78 y, con el bono incluido, asciende a $439.636,78. En tanto, la jubilación máxima pasa a $2.487.063,30. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez rondan los $328.000 con bono, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza aproximadamente los $365.000.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación La Anses confirmó aumento y bono para jubilados con la mínima. Shutterstock Calendario de pagos: quiénes cobran primero en marzo El cronograma comienza el 9 de marzo y se extiende hasta el 20 de este mes. Como es habitual, los primeros en cobrar son los jubilados y pensionados que perciben la mínima, junto con titulares de PNC, AUH y AUE.