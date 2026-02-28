Presenta:

La Anses informó cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en marzo

Anses aplicará en marzo un nuevo incremento para jubilaciones y pensiones y ya definió el calendario de pagos según la terminación del DNI.

El calendario de Anses ordena los cobros de marzo según la terminación del DNI.

Brenda Rocha/ Blossom / Shutterstock

Marzo está a la vuelta de la esquina y son varios los jubilados que esperan con expectativa la fecha de cobro. Este mes, van a cobrar con un aumento del 2,88% y la actualización se empezará a ver a partir del 9 de marzo, cuando Anses ponga en marcha el nuevo esquema para jubilaciones y pensiones del sistema nacional.

La actualización se definió a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La medida quedó establecida en la Resolución 38/2026, firmada por el director ejecutivo de Anses y publicada en el Boletín Oficial.

Con este ajuste, el haber mínimo pasará a ser de $369.600,88, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063,95. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $169.075,53 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $295.680,70.

Anses ya definió cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Además del incremento, Anses difundió el cronograma de pagos para marzo. Los jubilados que cobran el haber mínimo comenzarán a percibir sus haberes desde el 9 de marzo, según la terminación del DNI.

El calendario de pagos estableció lo siguiente:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

En paralelo, el Gobierno analiza la continuidad del bono de $70.000 que perciben quienes cobran la jubilación mínima. Si se confirma ese refuerzo extraordinario, el ingreso total en marzo alcanzaría los $439.600,88.

anses local godoy cruz (6).JPG
Con el aumento del 2,88%, Anses actualiza los haberes y define cuándo cobra cada jubilado.

Por su parte, los jubilados y pensionados que superan la mínima cobrarán más adelante, también según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

De esta manera, Anses completará el pago de todas las jubilaciones y pensiones antes de que finalice el mes, ya con el aumento correspondiente aplicado en cada caso.

