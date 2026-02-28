Cambia la Ayuda Escolar de Anses en marzo: cuánto vas a cobrar

El Gobierno oficializó un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual de la Anses que se pagará en marzo de 2026. La medida fue establecida a través del Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y fija un monto mínimo garantizado para las familias beneficiarias.

En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el calendario de pagos de marzo, que también incluirá la actualización mensual de jubilaciones y pensiones.

El decreto establece que en marzo ninguna familia cobrará menos de $85.000 por hijo en concepto de Ayuda Escolar Anual. Si el monto que surge del cálculo habitual es inferior a esa cifra, se abonará automáticamente un complemento por la diferencia hasta alcanzar ese piso.

Quiénes son los beneficiarios de Ayuda Escolar de Anses.

En cambio, cuando la asignación resulte igual o superior a $85.000, no se liquidará ningún refuerzo adicional.

El pago será automático y se acreditará junto con la Ayuda Escolar que se deposita todos los años al inicio del ciclo lectivo, sin necesidad de realizar trámites extra.

Beneficiarios alcanzados:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.

Monotributistas.

Beneficiarios del Seguro por Desempleo.

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de pensiones no contributivas.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Requisito obligatorio: acreditar que los hijos o personas con discapacidad a cargo asisten regularmente a establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria o de educación diferencial, ya sean públicos o privados.

Implementación y vigencia

Autoridad de aplicación: el Ministerio de Capital Humano y la ANSES dictarán las normas complementarias necesarias para instrumentar el refuerzo.

Adecuación presupuestaria: la Jefatura de Gabinete deberá realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el pago.

Vigencia: la medida rige desde su publicación en el Boletín Oficial y tendrá impacto directo en las liquidaciones de marzo de 2026.