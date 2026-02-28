La inteligencia artificial reveló cuáles son los 5 mejores afiches de la Vendimia

Cada año, cuando se acerca marzo, la Vendimia vuelve a ocupar el centro de la escena en Mendoza. Hay actos, elección de la reina, música, turistas y una agenda que marca el pulso de la provincia. Pero si hay un clásico que acompaña a la fiesta desde el primer día, es el afiche oficial, una pieza que funciona como "cara" de cada edición.

Desde 1936, los afiches han sido la carta de presentación de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Más que simples imágenes promocionales, supieron retratar la cultura del vino y el trabajo de cosecha, con la figura de la mujer vendimiadora como símbolo repetido en muchas etapas, y con la identidad mendocina —paisaje, tradición y celebración— siempre en primer plano. A través de estilos y estéticas muy distintas, también dejaron un testimonio visual de cada época: incluso en los períodos en los que no hubo afiches oficiales, su presencia se mantuvo como referencia central para contar qué Vendimia se estaba viviendo, dentro y fuera de la provincia.

En esta ocasión, MDZ decidió mirar la historia completa: desde 1936 hasta 2026. Para eso, envió todos los afiches oficiales a ChatGPT, la inteligencia de OpenAI, con un pedido concreto: analizarlos y elegir cuáles son, para ella, los cinco mejores de toda la historia de la Vendimia y explicar por qué.

Según la inteligencia artificial , "hay una evolución clarísima: del ilustracionismo clásico y costumbrista, al modernismo gráfico de los 60, la experimentación setentista, el institucionalismo de los 80, la abstracción de los 2000 y el giro conceptual más reciente".

En esa lectura general, agregó que "los mejores afiches no son necesariamente los más recargados ni los más modernos, sino aquellos que logran una síntesis visual clara, una identidad mendocina reconocible y una potencia gráfica que funciona incluso décadas después" .

1. 1936

El primer afiche elegido por la inteligencia artificial es el primero que tuvo la Vendimia, el de 1936, que para la IA es "uno de los más fuertes visualmente". "Tiene una composición poderosa, narrativa clara, identidad mendocina marcada (cordillera, cosecha, figura femenina simbólica). Funciona casi como un afiche europeo de principios del siglo XX. Es icónico, fundacional y estéticamente sólido", expresó.

En su análisis, destacó que "la figura femenina ocupa el centro de la escena y condensa el espíritu de la fiesta: trabajo, celebración y paisaje". Y remarcó que "la cordillera al fondo no es un detalle decorativo, sino un anclaje territorial claro". Para la IA, esta pieza "no solo inaugura la historia gráfica de la fiesta, sino que establece una base estética y simbólica" que marcaría lo que vino después.

vendimia 1936 El afiche de la Vendimia de 1936. DGE

2. 1964

El segundo elegido es el afiche de 1964, considerado por la IA como uno de los grandes saltos modernos en la historia de la Vendimia. "Representa el momento en que la Vendimia deja de ser solo costumbrismo y se vuelve diseño. La geometría, los colores planos y la síntesis gráfica le dan una mirada más internacional", explicó.

También señaló que "el protagonismo ya no está en la escena narrativa tradicional, sino en la construcción visual". Para ChatGPT, esta pieza muestra cómo la fiesta empezó a dialogar con lenguajes gráficos contemporáneos "sin perder su referencia al vino y al paisaje mendocino".

vendimia 1964 El segundo afiche elegido por la inteligencia artificial. DGE

3. 1970

El afiche de 1970 integra el podio histórico por su idea central y su limpieza visual. Para la IA, es un ejemplo de minimalismo elegante y concepto fuerte: "la composición circular, la síntesis del racimo y la idea de Mendoza como capital del vino están perfectamente integradas. Es limpio, moderno y muy bien resuelto tipográficamente".

"Aquí la apuesta es conceptual: menos elementos, mayor impacto", sostuvo. Y añadió que el afiche transmite identidad "sin recurrir a escenas figurativas", con una estética que "podría exhibirse hoy sin perder vigencia".

vendimia 1970 El afiche 1970 apostó a la idea y a la síntesis, y quedó como una pieza clave de la Vendimia. DGE

4. 1982

Otro de los elegidos es el afiche de 1982, destacado por su impronta artística. "Tiene una impronta pictórica potente, con un rostro femenino central, sol, racimos y territorio integrados en una estética casi muralista. Es emocional sin ser recargado y muy recordable", afirmó.

En esa línea, la IA subrayó que "el diseño combina tradición y expresividad", y que la presencia femenina vuelve a ocupar un lugar central, pero "desde una mirada más artística, casi simbólica". El resultado, según ChatGPT, es una identidad visual fuerte que lo hace inconfundible dentro de su década.

vendimia 1982 Rostro femenino, sol y racimos construyen una imagen emotiva que quedó en la memoria de la Vendimia. DGE

5. 2018

El quinto afiche seleccionado es el de 2018, como ejemplo de reinterpretación contemporánea lograda. "Logra equilibrio entre tradición y diseño actual. Tiene buen uso del color, composición dinámica y síntesis conceptual sin caer en el exceso digital. Se siente moderno pero con raíz", expresó.

Para la IA, es un caso claro de actualización sin ruptura: "la Vendimia se presenta con un lenguaje visual actual, pero sin romper con su esencia". Y concluyó que este afiche demuestra que se puede renovar la estética de la fiesta "sin perder su vínculo con el vino, la celebración y la cultura mendocina".

vendimia 2018 El único afiche del segundo milenio elegido por la IA es la del 2018. DGE

Según el veredicto final, estos cinco afiches comparten una característica central: trascienden su año de creación y siguen funcionando como imágenes potentes, capaces de representar a Mendoza y a la Vendimia más allá del paso del tiempo.